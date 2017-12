JO de iarna din 2018: Romania si-a asigurat cote de cinci sportivi la sanie si biatlon

In urma competitiilor desfasurate in prima jumatate a lunii decembrie, Romania a obtinut cinci locuri la sanie la Jocurile Olimpice 2018, doua la individual masculin, unul la individual feminin si o invitatie pentru un echipaj dublu masculin. Pentru a beneficia de toate aceste locuri trebuie ca sportivii romani sa indeplineasca cerinte suplimentare pentru a se inscrie in standardele olimpice minime de calificare aprobate de Federatia Internationala de Sanie (FIL). Dupa 1 ianuarie 2018, sportivii care nu sunt deja calificati la JO, vor trebui sa participe la doua etape de Cupa Mondiala, daca se califica, sau sa participe la o etapa de Cupa Mondiala si minimum 20 de coborari in cadrul antrenamentelor aprobate de forul international de specialitate.Valentin Cretu este singurul roman care are asigurata participarea in competitia olimpica de sanie de la PyeongChang, ceilalti romani cu sanse fiind Andrei Turea (sanie individual masculin), Carmen Manolescu si Raluca Stramaturaru, ambele la sanie individual feminin, Cosmin Atodiresei, Stefan Musei, Marian Gitlan si Flavius Craciun, la sanie dublu masculin.Romania are alocate si 5 locuri cota la biatlon masculin, dupa clasarea pe locul 18 in ierarhia pe natiuni a Federatiei Internationale de profil. Sportivii care vor participa la JO urmeaza sa fie nominalizati de federatia romana la inceputul anului viitor, dupa data de 22 ianuarie, cand se incheie calificarile.Sportivii romani mai pastreaza sanse de calificare la sarituri cu schiurile, schi fond si schi alpin. Calificarile sunt in curs de desfasurare, sanse mari de calificare avand Daniela Haralambie (sarituri cu schiurile), Paul Pepene (schi fond), Ania Caill, Raluca Ciocanel, Alexandru Barbu si Ioan Achiriloaie, la schi alpin. La toate aceste sporturi, listele cu sportivii calificati la PyeongChang vor fi afisate dupa data de 22 ianuarie.Pe data de 18 ianuarie vor fi anuntate si listele cu locurile cota de la bob.Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang vor avea loc in perioada 9-25 februarie.