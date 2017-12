Mihai Covaliu (presedinte COSR), despre performantele si problemele din sportul romanesc in anul 2017; Programul "Samurai 2020", printre principalele realizari ale COSR

Programul Samurai 2020

"Ma bucur foarte mult pentru. Federatia a adus doua medalii de aur la Campionatele Mondiale din SUA, o medalie de aur la 8+1 si una de aur la dublu vasle categorie usoara. Un succes foarte important pentru o generatie tanara, acum la inceput de ciclu olimpic.Au venit medaliile la, trei de aur prin Loredana Toma, tot in SUA. Iata, continentul american ne-a purtat noroc anul acesta. Medalia de laa Alinei Vuc, argint la Campionatele Mondiale. Medaliile de aur si bronz cucerite de sportivii de lala Campionatul European organizat excelent la Cluj-Napoca. O atmosfera extraordinara, o atmosfera care ne-a facut cinste si care ne-a demonstrat noua romanilor ca putem organiza evenimente de inalt nivel la care putem obtine si performante. Au fost rezultate importante, mi-as fi dorit mai multe rezultate si evenimente de acest fel, in primul rand pentru Romania, dar eu spun ca exemplele acestea sunt datatoare de sperante. Iar in 2018 si 2019 se vor mai organiza competitii de asemenea nivel, tot la Cluj, pentru ca acolo avem deocamdata cea mai importanta sala.Una peste alta, sunt federatii care si-au indeplinit obiectivele in 2017, le-am enumerat pe cele de la canotaj, lupte, haltere, partial gimnastica, cu toate ca lumea spune ca tot cei batrani au reusit sa castige medalii pentru Romania. Este important ca sportivii consacrati reusesc sa castige medalii pentru Romania. Ei ar trebui folositi ca exemple si ca modele pentru tinerii performeri care au acest challenge de a reusi si ei ce fac colegii lor mult mai experimentati decat ei.Amintesc si, care a reusit acea perfomanta spectaculoasa la Campionatul European, un titlu european pe echipe, care a venit foarte frumos, invingand echipa Germaniei compusa din chinezoaice.este iarasi un plus pentru 2017, dupa ce Robert Glinta a reusit weekendul trecut o medalie de bronz la Campionatele Europene, un alt sportiv calificandu-se in finala (Catalin Ungur, n. red.). Si aici sunt premise pentru a avea rezultate bune in viitor" -"Voi fi un aparator, dar in acelasi timp si un critic, pentru ca imi permit sa am aceasta parere si aici ma refer la. Cu toate ca a fost un an de tranzitie, fetele de la echipa de spada s-au retras dupa JO de la Rio, totusi s-au reusit doua medalii de bronz, prin noua echipa de spada la Campionatele Europene si Bianca Pascu la sabie feminin. Din pacate, Campionatul Mondial ne-a demonstrat ca avem nevoie de sportivii cu valoare, de sportivi consacrati, cu experienta, care au aceasta datorie si menire sa-i traga pe cei tineri dupa ei in ceea ce priveste performanta. Nu s-a reusit nicio medalie la Campionatele Mondiale dupa foarte mult timp. Pe de o parte e bine ca s-a intamplat acest lucru in acest prim an dupa Jocurile Olimpice. E un an de evaluare, de stabilire a echipei, cu cine se poate merge inainte, ce trebuie schimbat si sunt convins ca se vor gasi si solutiile.Celelalte discipline,, care desi nu a avut Campionat Mondial, e un pic dator dupa performanta olimpica a lui Alin Moldoveanu de la Londra., si la ei e un an de tranzitie, s-a schimbat conducerea si acum spre sfarsit s-a reusit aducerea unui antrenor de foarte mare valoare (japonezul Kohei Oishi - n.r.). S-a creat acolo o echipa puternica, si la fete, si la baieti. Sunt convins ca sunt pe drumul cel bun si vor avea rezultate bune. As sublinia ca la mai multe federatii s-a schimbat conducerea, s-a schimbat managementul si astept, sunt foarte atent la ce se intampla la aceste federatii. Vom sprijini noile echipe si proiectele cu care acestea vor veni catre COSR pentru a face performanta"."In primul si in primul rand este vorba de acest. Si aici se observa o abordare diferita la sportivii cu mentalitate de invingatori si cu experienta, ma refer aici la sportivi consacrati, care inca fac rezultate si performanta pentru Romania. Ati vazut Ana-Maria Branza, dupa un an de pauza, dupa un concurs de Cupa Mondiala, pe al doilea a si reusit sa-l castige. Unui sportiv fara aceasta experienta si fara aceasta mentalitate i-ar lua mai mult timp si i-ar fi mult mai greu. Dar Ana-Maria a reusit, si aceasta e diferenta de a aborda lucrurile, chiar si in pregatire., iar performanta inseamna in primul rand durere fizica, inseamna rutina aceasta in a te antrena zi de zi pentru un obiectiv pe care se pare ca la un moment dat nu poti sa-l atingi, dar care vine si cand vine momentul sa intri competitie, trebuie sa te gaseasca pregatit. Iar abordarea aceasta am observat ca la tanara generatie lipseste.Si sigur toate celelaltecu care ne confruntam. Momentul in care am ajuns este doar o consecinta a tot ce s-a intamplat in ultimii ani. A fost o perioada dupa '90 pana in 2000, cand performantele au venit firesc, din inertie, dar la fel de normal era ca dupa anul 2000, si dupa acest val in care sportul a avut performante, sa vina si reculul. Aici s-a vazut exact, cine a facut ceea ce a trebuit, cine s-a gandit la performanta si la ce punem in loc pentru a acea performanta si cine nu"."Olimpiada de la PyeongChang se apropie cu pasi repezi. Foarte bine este faptul ca sportivii au echipamentul necesar pentru a participa si a reusi sa obtina calificarea la JO 2018. Pentru ca desi nefiind implicat inainte in sporturile de iarna si necunoscand detalii, intr-un an de zile am putut sa-mi dau seama care sunt problemele la disciplinele de iarna. Principala problema era lipsa resursei materiale, vorbim nu numai de echipament, bob, schiuri, vorbim si de locul unde se pot antrena. Chiar saptamana aceasta se desfasoara in Austria campionatul national de sanie. Nu avem aceasta infrastructura si am incercat sa oferim federatiilor, pe baza analizei Comisiei Tehnice Olimpice, acest echipament care sa le permita sportivilor sa se antreneze si sa concureze in conditii bune pentru a obtine calificarea la Jocurile Olimpice.Mizam pe un numar de 25-30 de sportivi, care vor participa la Jocurile Olimpice. Am reusit sa asiguram echipamentul de prezentare prin cooptarea intre partenerii COSR a producatorului de echipament din China, Peak, si cred ca ne vom prezenta ca o delegatie normala. Sigur, nu ne putem compara cu tari cu traditie ca Norvegia, Canada, SUA, natiunile care investesc mult in sporturile de iarna. Personal, ma astept de la sportivii romani ca ei sa-si depaseasca cele mai bune performante ale lor la aceste Jocuri Olimpice si atunci putem vorbi si despre surprize. Este cel mai bun moment ca ei la aceasta competitie sa-si depaseasca cele mai bune performante ale lor"."Parteneriatul cu BCR l-as trece in capul listei, avem un partener puternic, Programul Samurai 2020, care practic a debutat in forta si se vorbeste foarte mult despre acest proiect. Sportivii sunt entuziasmati, cei care au intrat si au indeplinit criteriile, este vorba de locurile 1-6 la campionatele mondiale, plus sportivii care au fost medaliati la celelalte editii ale Jocurilor Olimpice. Acum in program sunt in jur de 30 sportivi, pentru ca s-au lasat trei sportive din barca de 8+1.O astept pe Simona Halep si pe presedintele George Cosac sa constituie lotul olimpic, pentru ca Simona sa fie prezenta in acest lot Samurai, am vorbit de asemenea si cu Horia Tecau. Eu imi doresc sa avem o concurenta in cadrul acestui proiect, pentru ca avem doi ani inainte de JO, 2018 si 2019, cand sportivii pot sa vada cum este in acest proiect, dar si cum se poate iesi si din nou pot intra doar prin rezultatele pe care ei le pot obtine la campionatele mondiale. Sunt sigur ca daca avem acest exercitiu, clar, transparent, un exercitiu bazat pe performanta, pe valoare, vom putea evalua corect sansele pentru 2020"."Alt proiect important este Gimnaziada, unde anul viitor vom organiza finalele la Izvorani. Este un proiect pe 14 discipline sportive, 9 saptamani de competitii, aproximativ 5.500 de profesori si elevi participanti. La etapa finala vom avea undeva la 1.000-1.100 elevi si profesori, 112 orase, 39 de judete, cu o implicare importanta a autoritatilor locale din 12 orase, plus municipiul Bucuresti. O competitiei importanta, care va creste de la an la an"."Apoi, programele Solidaritatii Olimpice, care sprijina 12 sportivi pentru JO 2020, de la scrima, canotaj, judo, atletism, gimnastica, lupte, haltere, tenis de masa. La fel, in acest program sunt 10 sportivi pentru PyeongChang, de la sarituri cu schiurile, schi alpin, schi fond, biatlon, bob si sanie. Continuarea sustinerii centrelor nationale olimpice pentru juniori, unde avem circa 500 de sportivi, crearea noului centru de juniori la primul sport de echipa, vorbim de handbal. Sustinerea loturilor olimpice care au peste 200 de sportivi"."De mentionat vizita in Japonia cu o delegatie care a cuprins specialisti din cadrul federatiilor de scrima, tenis de masa, atletism, lupte, canotaj. Am vazut cateva locuri si am incheiat doua protocoale de colaborare cu orasele Musashino si Matsudo, unde sportivii romani vor putea merge sa se pregateasca in vederea Jocurilor Olimpice, chiar incepand cu 2018, cu accent pe 2019. E important ca am reusit sa mergem acum sa vedem. Vor mai fi asemenea vizite in care vom invita si celelalte federatii care nu au putut face parte din delegatie.As trece la minusuri faptul ca nu am reusit inceperea centrului de monitorizare a performantei de la Izvorani. Avem proiectul, dar sunt aici probleme de ordin juridic, a trebuit sa intabulam cele doua terenuri din cele doua parti de la Izvorani. Abia dupa ce intabulam toate cladirile de acolo vom putea demara constructia acestui centru"."Am reusit prin bunavointa MTS, cu care avem o colaborare foarte buna, un parteneriat in ce priveste o baza la Eforie Sud. Vom crea o baza unde sportivii vor putea beneficia de pregatirea pe nisip si in conditiile de la Marea Neagra. Auditul de la KPMG ne-a pus pe ganduri. Sunt foarte multe lucruri de facut si ei au constatat ca suntem subdimensionati ca personal. Bugetul pentru 2018 va fi unul mai mare cu 4,4% pentru COSR. Am avansat discutii si am inceput proiectul pentru Casa Romaniei de la JO 2020. 2018 va fi un an si mai plin datorita Centenarului, in care suntem si noi implicati, in tot ce inseamna aportul COSR si medalii care s-au obtinut in acesti 100 de ani de la Marea Unire"."Sunt absolut convins, spun acest lucru cu toata fermitatea, ca va fi una mai mare decat la Rio. Dar in acelasi timp sunt la fel de convins ca fiecare federatie este responsabila de ceea ce face pana la JO de la Tokyo. In COSR, sunt absolut convins ca cu sprijinul MTS, cei ce au strategie coerenta, bazata pe programe aplicate, transparente si energia si dorinta de a face performanta, sunt sprijiniti si sunt convins ca rezultatele ca le vor obtine pana la JO, ma refer pana la inceperea calificarii la JO, trecand de aceasta calificare, mergand mai departe si calificandu-se la JO, vor obtine si acolo performante. Doar cu seriozitate, munca, cu o strategie care ei deja trebuiau sa o inceapa".