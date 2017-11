VIDEO Cel mai rapid KO din istoria meciurilor pentru titlurile mondiale la box: Zolani Tete si-a doborat adversarul dupa 11 secunde

Tete, in varsta de 29 de ani, neinvins din 2012, l-a invins pe compatriotul sau Siboniso Gonya cu un croseu de dreapta.Gonya, in varsta de 25 de ani, a ramas multe minute la podea, inconjurat de personalul medical. El a avut nevoie de o masca cu oxigen pentru a putea parasi ringul.Precedentul record al celei mai scurte lupte pentru titlu a fost de 17 secunde, in 1994, intre Daniel Jimenez si Harald Geier