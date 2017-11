Gabriela Szabo a castigat concursul pentru postul de director general al CSM Bucuresti

La proba de interviu, Gabriela Szabo a obtinut 100 de puncte, conform unui centralizator publicat pe site-ul Primariei Capitalei.Pe 13 noiembrie, PMB anunta rezultatele probei scrise, in urma careia Gabriela Szabo a obtinut 72,83 puncte, iar Constantin Caliman 31,66 puncte, motiv pentru care acesta din urma a fost declarat respins.Constantin Caliman este directorul adjunct al Federatiei Sportului Scolar si Universitar.Gabriela Szabo a ocupat interimar, din 3 iulie, postul de director general al CSM Bucuresti, post care a fost scos la concurs pe 20 octombrie.Fostul director general interimar al Clubului Sportiv Municipal Bucuresti Alin Petrache a fost demis pe 7 iunie, cand primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a semnat dispozitia pentru incetarea detasarii acestuia la CSM Bucuresti. PMB informa, prin intermediul unui comunicat, ca decizia a fost luata ca urmare a intentiei lui Petrache de a aloca peste jumatate de milion de euro pentru organizarea evenimentului care marca aniversarea a zece ani de existenta a clubului sportiv.Alin Petrache fusese numit pe 11 octombrie 2016 in functia de director general interimar.Numirea a venit in urma expirarii perioadei de detasare a lui Bogdan Vasiliu de la Asociatia Club Sportiv Metropolitan, unde era angajat ca antrenor de handbal, la conducerea CSM Bucuresti.