Octavian Campian, medicul nationalei de rugby a Romaniei, a decedat la doar 41 de ani

"Federatia Romana de Rugby isi exprima regretul fata de decesul medicului lotului national de rugby al Romaniei, Octavian Campian. In varsta de 41 de ani, Tavi s-a stins din viata in aceasta dimineata la Timisoara, in urma unei boli necrutatoare", se arata pe site-ul FRR.Medic specialist in medicina sportiva, Campian s-a aflat alaturi de rugbyul romanesc din 2005, participand in calitate de medic al loturilor nationale la trei Campionate Europene, patru Mondiale de juniori si o Cupa Mondiala de seniori, cea din Anglia, din 2015. El si-a inceput activitatea la Federatia Romana de Rugby in februarie 2005, ca medic al echipei Romaniei de U18, timp de peste 12 ani fiind permanent prezent alaturi de "stejari".In ultimii cinci ani, Campian a fost medicul nationalei de seniori a Romaniei, fiind alaturi de "stejari" la toate turneele si marile competitii, inclusiv la turneul facut in aceasta vara, in luna iunie, in Japonia si Canada. El a fost membru in Comisia Medicala a Federatiei Romane de Rugby si timp de doi ani directorul Policlinicii de Medicina Sportiva din Timisoara, loc unde a si lucrat timp de 10 ani, dupa incheierea rezidentiatului in medicina sportiva."Este o pierdere grea pentru noi, pentru rugbyul romanesc. Nu poti sa-ti gasesti cuvintele in aceste momente, pentru ca orice ai spune, este prea putin fata de ceea ce Tavi a facut pentru noi. Pentru mine, el a fost omul care a imbinat cel mai bine actiunea intre medicina sportiva cu pasiunea pentru rugby. Era un om dispus sa munceasca 24 de ore din 24 daca situatia o cerea si era singurul om care era convins ca indiferent ce se intampla din punct de vedere medical, o solutie va fi gasita foarte rapid. Sambata, la Bucuresti, pentru prima data in ultimii cinci ani, locul lui Tavi va fi gol", a declarat Alin Popescu, medic primar medicina sportiva, manager medical al FRR.Originar din Resita, Campian va fi inmormantat in orasul in care s-a nascut.In semn de omagiu pentru Octavian Campian, la meciul de sambata, dintre Romania si Samoa, pe Stadionul Arcul de Triumf va fi tinut un moment de reculegere.