Franta va gazdui Cupa Mondiala de rugby din 2023

Desemnarea Frantei este o adevarata surpriza in contextul in care conducerea WR recomandase dosarul Africii de Sud drept cel care indeplineste majoritatea criteriilor pentru organizarea CM. La vot insa, candidatura Frantei a depasit chiar din primul tur, dar fara a intruni majoritatea, dosarele contracandidatelor ¬ Africa de Sud si Irlanda. Catre Franta au mers 18 voturi, 13 catre Africa de Sud si 8 pentru Irlanda, in timp ce in al doilea tur Franta a acumulat 24 de voturi, iar Africa de Sud doar 15.Natiunile majore (Australia, Anglia, Noua Zeelanda, Argentina, Scotia, Tara Galilor, Italia) au avut cate trei voturi fiecare, federatiile regionale (Oceania, Europa, Africa, America de Sud, America de Nord si Asia) si Japonia, cate doua, in timp ce Georgia, Canada, SUA si Romania au dispus de cate un vot.Este pentru prima oara cand recomandarea conducerii WR a fost ignorata de membrii Consiliului, aceasta situatie neexistand atunci cand s-a votat pentru Anglia ca organizatoare a CM din 2015 si Japonia drept tara gazda pentru CM 2019.''Sunt mandru. Multumesc World Rugby pentru sustinere, desi au existat unele neintelegeri'', a spus presedintele FFR, Bernard Laporte.La inceputul acestei saptamani, oficialii Federatiilor de rugby din Franta si Irlanda, isi exprimasera speranta ca vor putea intoarce recomandarea World Rugby facuta Consiliului Federatiei internationale de a sustine Africa de Sud ca viitoare gazda a turneului final de peste 6 ani.Reprezentantii sportului cu balonul oval din cele doua tari europene au dezaprobat recomandarea WR, considerand ca decizia a fost una subiectiva, ei purtand ulterior discutii cu membri ai Consiliului.Saptamana trecuta World Rugby a adus ''clarificari'' Frantei si Irlandei, candidate la organizarea Mondialului 2023 si nemultumite ca au fost devansate in raportul de evaluare de Africa de Sud, estimand ca ''dezbaterea a fost inchisa'' inaintea votului de miercuri."Aceste clarificari au fost transmise, cu documente justificative semnificative si impartasite cu tarile candidate si cu consiliul World Rugby. Raspunsurile complete si obiective'' aduse ''reflecta principiile transparente care stau la baza procedurii auditului facut intr-un mod independent'', adauga World Rugby.Bernard Laporte, presedintele Federatiei franceze, a criticat violent expertii World Rugby care au recomandat pe 31 octombrie atribuirea Mondialului 2023 Africii de Sud si nu Frantei, el avand obiectii in legatura cu hotelurile, securitatea sau dopajul.''Rezerve'' in privinta raportului au fost emise si de Federatia irlandeza de rugby (IRFU), potrivit guvenului irlandez.Laporte a cerut printr-o scrisoare trimisa pe 3 noiembrie refacerea raportului in favoarea dosarului francez. Cererea a fost respinsa de World Rugby.