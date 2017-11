VIDEO Box: Deontay Wilder si-a pastrat titlul de campion mondial

In varsta de 32 ani, Wilder nu i-a lasat nicio sansa lui Stiverne, singurul pugilist pe care nu reusise sa-l invinga inainte de limita pana acum. Cei doi s-au mai intalnit in ianuarie 2015, cand americanul s-a impus la puncte dupa 12 reprize.In meciul de la New York, Deontay Wilder si-a trimis de trei ori adversarul la podea, pe parcursul primei reprize, semnand cu aceasta ocazie a 39-a sa victorie si a 38-a inainte de limita.Stiverne (39 ani), care nu mai urcase in ring de aproape doi ani, a suferit a treia infrangere din cariera sa, pe parcursul careia a mai inregistrat 25 de victorii si un meci egal.Deontay Wilder ar fi trebuit sa-l intalneasca initial un adversar mult mai puternic, cubanezul Luis Ortiz, insa acesta a fost depistat pozitiv in urma unui control antidoping, astfel ca americanul si-a pus in joc titlul mondial, pentru a sasea oara, in fata lui Stiverne."Vreau doar sa demonstrez ca sunt cel mai bun", a declarat medaliatul cu bronz de la JO 2008 dupa victoria de sambata.Boxerul american spera sa-l infrunte anul viitor pe un alt fenomen al categoriei regina, britanicul Anthony Joshua, campionul mondial al versiunilor IBF, WBA si IBO. O alta varianta ar fi un meci cu neozeelandezul Joseph Parker, care detine titlul WBO la categoria grea.