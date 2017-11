VIDEO Femeia care a facut istorie la Maratonul din Boston in 1967, Kathrine Switzer, va participa duminica, dupa 50 de ani, la startul maratonului din New York

Prima femeie care a participat la Maratonul din Boston, in 1967, Kathrine Switzer, in pofida tentativelor oficialului Jock Semple de a o opri sa continue cursa, va participa, duminica, la 70 de ani, la startul Maratonului din New York, dupa 50 de ani, relateaza AFP.

Fotografiile alb-negru arata un Jock Semple cu o privire halucinanta care o apuca pe Switzer incercand sa o opreasca sa participe la cursa care a cristalizat o epoca. Prietenul lui Switzer, Thomas Miller, care alerga alaturi de ea, il pune la pamant pe Jock Semple, iar ea reuseste, dupa patru ore si 20 de minute sa termine cursa. Abia in 1972 femeilor li s-a acordat dreptul de a participa oficial la Maratonul din Boston.

"Imi amintesc ca si cum ar fi fost ieri, pentru ca era un punct culminant al vietii mele", spune Switzer, nascuta in Germania in 1947. "Mi-a schimbat viata si, ca rezultat, a milioane de femei ".

Duminica, ea va participa la startul maratonului din New Yok. "Mi-am spus: Am 70 de ani. Cand o voi face, daca nu o voi face acum?"