Doi schiori rusi, printre care campionul olimpic de la Soci Alexander Legkov, sunt suspendati pe viata din competitiile olimpice, pentru dopaj

Legkov, care s-a clasat pe locul doi la proba de stafeta 4x10 km cu Rusia, este privat de toate titlurile, la fel ca si colegul sau Evgeniy Belov.Echipa rusa de stafeta pierde si ea medalia de argint.In decembrie 2016, Federatia Internationala de schi (FIS) i-a suspendat pe Legkov si alti 5 schiori rusi ale caror nume apareau in raportul McLaren, o ancheta efectuata de agentia mondiala antidpoping si care a dezvaluit un sistem de dopaj la nivel de stat in Rusia, in special la JO de la Soci.CIO, care a infiintat o comisie condusa de elvetianul Denis Oswald pentru a face lumina asupra realitatii doparii sportivilor citati in raportul McLaren, a anuntat intr-un comunicat ca "alte decizii care decurg din aceste prime audieri vor fi comunicate in zilele urmatoare".Cei doi atleti vor ataca decizia in fata Tribunalului sportiv de arbitraj, a precizat avocatul acestora.