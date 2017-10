Schi alpin: Viktoria Rebensburg (Germania), castigatoarea probei din deschiderea noului sezon al Cupei Mondiale

Rebensburg, la a 14-a victorie in Cupa Mondiala si a doua la Soelden, a castigat cu 1m55sec20, devansand-o cu 14/100 pe frantuzoaica Worley, detinatoarea titlului mondial la aceasta proba, si cu 53/100 pe italianca Manuela Moelgg, cea mai rapida in prima cursa.Americanca Mikaela Shiffrin, cu al doilea timp in prima cursa, a comis o grava eroare si a coborat de pe podium, sosind la 74/100 in urma lui Rebensburg, pe locul patru pozitionandu-se austriaca Stephanie Brunner (71/100).