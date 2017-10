Agentia Mondiala Antidoping ancheteaza un posibil sistem generalizat de dopaj pus in practica de China in anii 80 si 90

Yinxian, in varsta de 79 de ani, a facut o cerere de azil politic in Germania si declarat presei din aceasta tara ca peste 10.000 de sportivi chinezi au beneficiat de un vast sistem national de dopaj."Medaliile au fost scaldate in dopaj", a spus Yinxian, demis inainte de Jocurile Olimpice de la Seul din 1988, pentru ca a refuzat sa administreze sportivilor chinezi substante interzise."Agentia se va asigura ca, in cazul in care actiunea este justificata si fezabila sub prevederile Codului Mondial Antidoping, vor fi urmati pasii necesari si adecvati. Ca o prima etapa, agentia cere echipei sale independente de informatii si investigatii (I&I) sa initieze un proces de investigare, pentru a strange si analiza informatiile disponibile, in coordonare cu parteneri externi", a precizat WADA.O alta tara acuzata ca a pus la cale un sistem centralizat de dopaj este Rusia. Grigori Rodcenkov, fost sef al laboratorului antidoping de la Moscova pana in noiembrie 2015, a declarat, in mai 2016, pentru New York Times, ca zeci de sportivi rusi, intre care 15 medaliati olimpici, au profitat de un sistem de dopaj organizat si supravegheat de serviciile secrete ruse, pentru Jocurile Olimpice de la Soci, din 2014.In urma dezvaluirilor acestuia, WADA a comandat un raport independent juristului canadian Richard McLaren, care a ajuns la concluzia ca in Rusia a existat un sistem de dopaj de stat securizat, dirijat, controlat si supravegheat de Ministerul rus al Sporturilor.De la inceputul acestui scandal, Rusia a respins orice acuzatie privind existenta unui sistem de dopaj organizat de stat, insistand asupra culpelor individuale ale sportivilor dopati si ale responsabililor Agentiei Antidoping Ruse (Rusada) sau a laboratorului antidoping.