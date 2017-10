Gimnasta McKayla Maroney sustine ca a fost abuzata sexual de medicul Larry Nassar inca de la 13 ani

"Am fost molestata de doctorul Larry Nassar, doctorul echipe de gimnastica a Statelor Unite. Doctorul Nassar mi-a zis ca primeam "tratament medical necesar, care a fost oferit tuturor, de mai bine de 30 de ani". Totul a inceput cand aveam 13 ani, la unul dintre primele mele cantonamentele cu echipa nationala, in Texas, si nu s-a terminat pana cand am renuntat la sport. Eram amenintata de cate ori omul aceasta avea o sansa. S-a intamplat si la Londra, chiar inainte ca eu si echipa mea sa castigam medalia de aur, s-a intamplat chiar si inainte ca eu sa castig medalia de argint. Cea mai infricosatoare noapte a fost cand aveam 15 ani. Am zburat toata ziua si toata noaptea ca sa ajung cu echipa la Tokyo. Mi-a dat o pastila pentru somn in timpul zborului si urmatorul lucru pe care mi-l amintesc este ca m-am trezit cu el, intr-o camera de hotel, priminind "tratament". Atunci am crezut ca o sa mor.Jocurile Olimpice trebuie sa aduca bucurie si speranta oamenilor. Inspira lumea sa lupte pentru visuri, sa creada ca totul este posibil prin munca si dedicare. Imi aduc aminte ca ma uitam la Jocurile Olimpice din 2004, aveam 8 ani, si imi spuneam ca intr-o zi voi fi si eu acolo concurand pentru tara mea. Din afara pare o poveste extraordinara. Am reusit, dar nu am ajuns acolo fara sa platesc", a scris Maroney.Ea crede ca lucrurile trebuie sa se schimbe prin patru aspecte: "Vorbind si constientizand lumea despre abuzurile care se petrec. Oamenii, institutiile, organizatiile si cei care au pozitii de conducere trebuie sa raspunda pentru actiunile si pentru comportamentul lor. Educare si prevenire, indiferent de cost. Toleranta zero pentru cei care fac abuzuri si pentru cei care ii protejeaza".Maroney spera sa este posibil sa se opreasca aceste abuzuri si cei implicati sa poate vorbi fara a-si pune cariera sau visele in pericol. "Tacerea noastra le-a dat putere pentru prea mult timp. E timpul sa ne luam puterea inapoi. Si niciodata nu e prea tarziu ca sa vorbim", a adaugat fosta gimnasta pe Twitter.