Tatiana Gutsu, medaliata cu aur la gimnastica, il acuza pe fostul campion mondial Vitali Scerbo ca a violat-o cand avea 15 ani

Sportiva ucraineana Tatiana Gutsu, medaliata cu aur la individual compus in 1992 la Jocurile Olimpice de la Barcelona, il acuza pe fostul campion mondial, belarusul Vitali Scerbo, ca a violat-o cand avea 15 ani, potrivit news.ro.

Ea o acuza pe Tatiana Toropova, colega de echipa, si pe Rustam Saripov, un gimnast ucranean, ca nu au ajutat-o si sustine ca Toropova ar fi asistat la viol, care a avut loc la o competitie la Stuttgart, in 1991.

"Acum sunt eu, curajoasa dupa 27 de ani. Scerbo este un monstru care m-a lasat sa zac in inchisoarea mea atat de multi ani. Dar astazi sunt mai puternica decat am fost vreodata", a spus Gutu pe Facebook.

Gutu a fost campioana olimpica la individual compus si cu echipa Comunitatii Statelor Independente in 1992 la Barcelona. Ea este in prezent antrenoare in SUA.

Tatiana Gutsu in concurs Foto: Facebook

Tatiana Gutu s-a nascut in Ucraina. la Odessa in 1976, intr-o familie cu origini romane. A inceput gimnastica la sase ani si a reprezentat in concursuri Uniunea Sovietica si Ucraina.



Prima sa competitie majora a fost in 1991, la Campionatele Mondiale de la Indianapolis, unde a urcat pe prima treapta a podiumului cu echipa Uniunii Sovieticii. La aceeasi editie a mai castigat doua medalii de argint, la barna si paralele. Dupa cele patru distinctii cucerite la JO 1992, ea a decis sa se retraga, iar acum traieste in SUA, potrivit gsp.ro.