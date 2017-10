VIDEO Turul Frantei 2018 - Programul complet al competitiei

Va fi editia cu numarul 105 a competitiei, urmand sa se dispute in perioada 7-29 iulie 2018. Startul se va da cu o saptamana intarziere fara de cum era planificat initial (din cauza CM de Fotbal din Rusia).Vor fi 21 de etape - 3.329 kilometri in total, Turul va trece prin doua tari: Franta si Spania.La start se vor afla 176 de rutieri, in loc de 198 cati au fost anul acesta. Schimbarea vine dupa ce UCI a redus numarul de ciclisti dintr-o echipa de la 9 la 8.Etapa 1 - Noirmoutier-en-l'Ile to Fontenay-le-Comte, 189kmEtapa 2 - Mouilleron-Saint-Germain to La Roche-sur-Yon, 183kmEtapa 3 - Cholet to Cholet, contratimp pe echipe, 35kmEtapa 4 - La Baule to Sarzeau, 192kmEtapa 5 - Lorient to Quimper, 203kmEtapa 6 - Brest to Mur de Bretagne, 181kmEtapa 7 - Fougeres to Chartres, 231kmEtapa 8 - Dreux to Amiens, 181kmEtapa 9 - Arras to Roubaix, 154kmZi de pauza in AnnecyEtapa 10 - Annecy to Le Grand Bornand, 159kmEtapa 11 - Albertville to La Rosiere, 108kmEtapa 12 - Bourg-Saint-Maurice to L'Alpe d'Huez, 175kmEtapa 13 - Bourg d'Oisans to Valence, 169kmEtapa 14 - Saint-Pauol-Trois-Chateaux to Mende, 187kmEtapa 15 - Millau to Carcassonne, 181kmZi de pauza in CarcassonneEtapa 16 - Carcassonne to Bagneres-de-Luchon, 218kmEtapa 17 - Bagneres-de-Luchon to Saint-Lary-Soulan, 65kmEtapa 18 - Tries-sur-Baise to Pau, 172kmEtapa 19 - Lourdes to Laruns, 200km (Etapa 20 - Saint-Pee-sur-Nivelle to Espelette, contratimp individual, 31kmEtapa 21 - Houilles to Paris Champs-Elysées, 115km.2017 - Chris Froome2016 - Chris Froome2015 - Chris Froome2014 - Vincenzo Nibali2013 - Chris Froome2012 - Bradley Wiggins2011 - Cadel Evans.