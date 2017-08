​Box: Mayweather se teme ca McGregor va recurge la lovituri neregulamentare in meciul din 26 august

Pugilistul american Floyd Mayweather se teme ca viitorul sau adversar, irlandezul Conor McGregor, va utiliza lovituri neregulamentare in cursul luptei pe care cei doi o vor disputa pe 26 august, la Las Vegas, dupa ce campionul MMA a putut fi vazut aplicand astfel de lovituri in timpul unui meci de antrenament, informeaza AFP, potrivit Agerpres.





"Am urmarit imaginile reprizelor sale de antrenament si am vazut ceva interesat. El a avut multe lovituri ilegale, aplicate in spatele capului", a precizat Mayweather, referindu-se la sedinta de pregatire in cursul careia McGregor l-a trimis la podea pe Pauli Malignaggi, fostul campion WBA la categoria welter.





Americanul s-a aratat surprins ca McGregor apeleaza la astfel de procedee interzise, in conditiile in care colaboreaza cu Joe Cortez, un arbitru de box foarte respectat. "El lucreaza cu Joe Cortez, insa vad ca apeleaza in continuare la o strategie ilegala", a adaugat Mayweather.



Revenit in ring special pentru acest meci, care ii va aduce un profit estimat de 350 milioane dolari, Mayweather si-a exprimat, insa, "increderea totala in arbitrul luptei" de la Las Vegas, Robert Byrd.



In varsta de 40 ani, Floyd Mayweather a castigat toate cele 49 de meciuri disputate ca profesionist, 26 dintre ele inainte de limita. In cazul unui succes in fata irlandezului, americanul va egala recordul de 50 de victorii al legendarului boxer Rocky Marciano. Insa cel supranumit "Money" sustine ca acest lucru nu reprezinta "o prioritate" pentru el.



"Rocky Marciano este o legenda a boxului. El a ajuns la un numar de 50 de victorii in stilul sau, iar eu vreau sa ajung intr-un alt mod, in maniera mea", a subliniat americanul.



Conor McGregor (28 ani), starul artelor martiale mixte, nu a disputat niciodata un meci de box, iar specialistii nu ii acorda prea multe sanse in fata lui Mayweather, care a repetat ca acesta va fi ultimul meci din cariera sa.