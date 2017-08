Sah: Prima victorie pentru Kasparov, revenit in competitie dupa o pauza de 12 ani

Fostul campion mondial (1985-2000), care a dominat disciplina mintii doua decenii, a renuntat timp de o saptamana la activitatile sale de opozant al presedintelui rus Vladimir Putin pentru a se confrunta cu noua generatie de maestri la sah, in cadrul unui turneu oficial "Rapid and Blitz".Rusul in varsta de 54 de ani l-a invins miercuri pe vietnamezul Le Quang Liem, in varsta de 28 de ani, de altfel singura sa victorie dupa noua partide.In celelalte partide cu tinerii jucatori, intre care patru din top 10 mondial, Garry Kasparov a suferit doua infrangeri, cu cehul David Navara si apoi cu americanul Fabiano Caruana.In urma rezultatelor inregistrate, omul care a jucat impotriva calculatorului Deep Blue in 1997 ocupa ultimul loc in clasamentul turneului "Rapid and Blitz".Formatul turneului se schimba de joi, cu noua confruntari pe zi, cate o partida cu fiecare adversar, pana vineri.