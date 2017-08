​Ciclism: Mikel Landa a plecat de la Sky - Va concura pentru Movistar

Landa a fost omul de baza al lui Chris, acesta aratand in multe etape (in special in cele de munte) ca ar putea sa fie unul din pretendentii la castigarea competitiilor importante."Pentru noi, este o veste excelenta. La varsta sa si la ceea ce a aratat in ultima perioada, Mikel va fi cel care va domina ciclismul spaniol in urmatorii ani" - Eusebio Unzue, directorul celor de la Movistar.La editia din acest an a Turului Frantei, Mikel Landa a pierdut pentru doar o singura secunda locul trei in clasamentul general, pozitie care a fost ocupata pana la urma de Romain Bardet.​Urmatoarea competitie importanta din acest sezon de ciclism va fi Turul Spaniei (La Vuelta): va avea loc intre 19 august si 10 septembrie 2017.