Sah: Garry Kasparov (54 de ani), la prima infrangere dupa revenirea in activitate

La capatul unui meci de 40 de minute, in care a aparut nervos, Kasparov a fost invins de compatriotul sau cu 27 de ani mai tanar, Ian Nepomniaci.Fostul campion mondial, care a dominat lumea sahului intre 1985 si 2000, nu a reusit sa fie "mai agresiv", asa cum anuntase anterior.Dupa trei remize inregistrate luni, rusul a terminat la egalitate si partida disputata marti cu armeanul Levon Aronian, numarul patru mondial, in ciuda unor mutari riscante, inainte de a fi invins de Nepomniaci. O victorie a fostului campion ar fi reprezentat un simbol foarte puternic pentru fanii sai, veniti din cele patru colturi ale tarii pentru a-l urmari.In runda a sasea, Garry Kasparov a inregistrat o noua remiza, in fata indianului Viswanathan Anand, rusul ocupand in prezent locul 7 in clasament, cu 2,5 puncte. Lider este Nepomniaci, cu 4 puncte, urmat de Caruana (SUA), Aronian (Armenia), Nakamura (SUA) si Le Quang (Vietnam), cu cate 3,5 puncte fiecare.