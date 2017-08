Judo: Eduard Șerban, campion mondial de cadeți

Serban l-a invins in finala pe japonezul Kenshin Mori, prin ippon. In primul tur, romanul a castigat in fata slovacului Denis Turac (ippon), in turul secund a trecut de mexicanul Geronimo Saucedo (ippon), in sferturi s-a impus in fata italianului Enrico Bergamelli (ippon), pentru ca in semifinale sa il invinga pe canadianul Benjamin Kendrick (ippon).La cat. 73 kg, Adrian Sulca s-a oprit in turul al doilea, invins de turcul Muhammed Koc, dupa ce trecuse de mongolul Munkh-Erdene Gantulga.Romania a participat la competitie cu cinci sportivi.La startul concursului s-au aliniat 428 de judoka din 64 de tari, 230 la masculin si 198 la feminin.