VIDEO CM de atletism: Usain Bolt s-a accidentat la ultima sa cursa din cariera - Marea Britanie a cucerit titlul la 4x100 m

Britanicii Chijindu Ujah, Adam Gemili, Daniel Talbot, Nethaneel Mitchell-Blake au reusit cu aceasta ocazie un nou record european, 37 sec 47/100, devansand in finala SUA (M. Rodgers, J. Gatlin, J. Bacon, C. Coleman), 37 sec 52/100, si Japonia (S. Tada, S. Iizuka, Y. Kiryu, K. Fujimitsu), 38 sec 04/100.Intr-un moment in care Jamaica era in lupta pentru titlul mondial cu Marea Britanie si SUA, dupa a treia stafeta, Bolt a clacat, atins la gamba stanga, la ultima sa linie dreapta pe scena internationala, noteaza AFP. Multiplul campion olimpic si mondial s-a oprit din alergare si s-a lungit pe pista, insa apoi s-a ridicat si s-a alaturat colegilor sai.Jamaica, avandu-l pe Bolt in echipa, a castigat titlul mondial la 4x100 m de patru ori consecutiv, la Berlin 2009, Daegu 2011 si Beijing 2015, ultimul podium fara jamaicani datand din 2005.Etiopianul Muktar Edris a cucerit titlul mondial la, britanicul Mo Farah fiind la prima sa infrangere sa la marile competitii internationale (Mondiale si Jocuri Olimpice) de la Daegu 2011.Edris a fost cronometrat cu timpul de 13 min 23 sec 79/100, fiind urmat de Farah (13:33.22) si de americanul de origine kenyana Paul Kipekemoi Chelimo (13:33.30).Farah este cvadruplu campion mondial, la 10.000 m si 5000 m, la Londra si Rio, avand in total sase medalii de aur si doua de argint la Mondiale.Australianca Sally Pearson (30 ani) a cucerit al doilea sau titlu mondial, dupa cel din 2011, in finala, in 12 sec 59/100. Campioana olimpica de la Londra le-a devansat pe americanca Dawn Harper-Nelson, 12 sec 63/100, si pe germanca Pamela Dutkiewicz, 12 sec 72/100.Rusoaica Maria Lasitskene, concurand sub drapelul neutru, a castigat titlul de campioana mondiala la, cu 2,03 m, argintul revenind ucrainencei Iulia Levcenko (2,01 m), iar bronzul, polonezei Kamila Licwinko (1,99 m).Maria Kucina (24 ani), casatorita Lasitskene, mai cucerise titlul mondial in 2015, la Beijing.Francezul Kevin Mayer, vicecampion olimpic, a iesit invingator la, cu 8.768 puncte, fiind urmat in clasament de germanii Rico Freimuth (8.564 puncte) si Kai Kazmirek (8.488 puncte).Americancele Aaliyah Brown, Allyson Felix, Morolake Akinosun si Tori Bowie s-au impus in, in 41 sec 82/100. Felix a cucerit astfel a 15-a sa medalie mondiala, iar Tori Bowie a doua la Londra, dupa cea de la 100 m individual.Pe locul secund s-a clasat Marea Britanie (42 sec 12/100), podiumul fiind completat de Jamaica (42 sec 19/100), care cucerise ultimele doua titluri mondiale.Germanul Johannes Vetter (24 ani) a obtinut primul sau titlu mondial la, cu 89,89 m, fiind urmat de cehii Jakub Vadlejch (89,73 m) si Petr Frydrych (88,32 m).1. Marea Britanie 37.472. SUA 37.523. Japonia 38.04...1. Muktar Edris (Etiopia) 13:32.792. Mohamed Farah (Marea Britanie) 13:33.223. Paul Kipkemoi Chelimo (SUA) 13:33.30...1. Johannes Vetter (Germania) 89,89 m2. Jakub Vadlejch (Cehia) 89,73 m3. Petr Frydrych (Cehia) 88,32 m....1. Kevin Mayer (Franta) 8.768 puncte2. Rico Freimuth (Germania) 8.5643. Kai Kazmirek (Germania) 8.488....1. Sally Pearson (Australia) 12.592. Dawn Harper-Nelson (SUA) 12.633. Pamela Dutkiewicz (Germania) 12.72...1. SUA 41.822. Marea Britanie 42.123. Jamaica 42.19...1. Maria Lasitskene (drapel neutru) 2,03 m2. Iulia Levcenko (Ucraina) 2,01 m3. Kamila Licwinko (Polonia) 1,99 m...