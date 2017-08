Alina Rotaru s-a calificat in finala probei de saritura in lungime, la CM de la atletism de la Londra

Atleta Alina Rotaru s-a calificat, miercuri seara, in finala probei de saritura in lungime, dupa ce s-a clasat pe locul 7 in grupa A, la Campionatele Mondiale de la Londra, anunta News.ro.Alina Rotaru a debutat in calificari cu o saritura de 6,23 metri, pe care a imbunatatit-o la 6,50 metri in a doua incercare si a incheiat cu 6,45 metri. Rotaru s-a clasat pe locul 7 in grupa A, obtinand calificarea in finala probei.Finala la saritura in lungime va avea loc vineri. Pana in prezent, delegatia Romaniei nu a obtinut vreo medalie la CM de la Londra, bifand un loc 12 la aruncarea greutatii, prin Andrei Gag, in timp ce la maraton, Liliana Dragomir s-a clasat pe locul 67.Delegatia tricolora la Londra include 15 sportivi, din care trei participa la invitatia IAAF.Ultima medalie mondiala la atletism, obtinuta de Romania, dateaza de la editia Berlin 2009, cand Nicoleta Grasu a castigat bronzul la aruncarea discului (65,20 metri).