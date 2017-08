​Box: Românul Ronald Gavril va lupta pe 9 septembrie pentru titlul mondial WBC

Cei doi boxeri se vor bate pentru centura detinuta pana de curand de suedezul de origine gambiana Badou Jack.Ronald Gavril (31 ani) are 18 victorii (14 KO) si un esec la profesionisti, el fiind component al echipei celebrului Floyd Mayweather.Pugilistul bacauan, care traieste si se pregateste la Las Vegas, a castigat inainte de limita ultimele cinci meciuri disputate, cel mai recent fiind in aprilie, cu Decarlo Perez.Benavidez, care are doar 20 de ani, a iesit invingator in toate cele 18 meciuri de la profesionisti (17 KO). El a boxat de doua ori anul acesta, invingandu-i pe uzbekul Serali Mamajonov in ianuarie si pe mexicanul Rogelio Medina in mai.Gavril a primit sansa de a se bate pentru titlul mondial dupa ce Anthony Dirrell, care urma sa boxeze cu Benavidez, s-a accidentat. Tom Brown Promotions a cerut WBC sa accepte meciul dintre Gavril si Benavidez, avand in vedere ca romamul este campionul nord-american (NABF) al categoriei si este cel mai bine clasat challenger disponibil, scrie Boxing Scene.Callum Smith, Avni Yildirim si Chris Eubank Jr sunt toti implicati in competitia WBC Diamond Tournament din World Boxing Super Series, castigatorul devenind challenger obligatoriu la titlul mondial WBC.Ultimul roman care a boxat pentru un titlu mondial a fost Razvan Cojanu, invins la puncte de neozeelandezul Joseph Parker, pe 6 mai, intr-un meci pentru titlul mondial WBO al categoriei grea, desfasurat intr-o gala profesionista la Manukau City (Noua Zeelanda).