Alberto Contador si-a anuntat retragerea din activitate dupa Turul Spaniei

Gracias a tod@s! Thanks to all! A post shared by Alberto Contador (@acontadoroficial) on Aug 7, 2017 at 1:39am PDT

In varsta de 34 de ani, spaniolul a castigat sapte mari curse cicliste in cariera."Voi participa la Turul Spaniei, dar va fi ultima mea cursa in calitate de ciclist profesionist. Spun acest lucru cu bucurie, fara urma de tristete. Este o decizie indelung gandita si nu cred ca pot sa ma retrag intr-un alt loc mai bun decat in tara mea", a spus ContadorEl a castigat Turul Frantei (2007, 2009), Turul Italiei (2008, 2015) si Turul Spaniei (2008, 2012, 2014). Victoriile sale din Turul Frantei din 2010 si Turul Italiei din 2011 au fost retrase dupa ce a fost depistat cu clenbuterol.