CM de atletism: Andrei Gag s-a clasat pe locul 12 la aruncarea greutatii

Medalia de argint a fost obtinuta de americanul Joe Kovacs, cu 21,66 m, in timp ce medalia de bronz a revenit croatului Stipe Zunic - 21,46 m.La heptatlon, cea mai completa atleta s-a dovedit belgianca Nafissatou Thiam, medaliata cu aur cu un total de 6.784 puncte, urmata de Carolin Schaefer, din Germania, cu 6.696 puncte si de olandeza Anouk Vetter - 6.636 puncte.Campioana olimpica de la Rio de Janeiro, ca si Thiam, grecoaica Ekaterini Stefanidi, a cucerit si titlul mondial la saritura cu prajina, cu 4,91 m, cea mai buna performanta a anului, medalia de argint a fost obtinuta de americanca Sandi Morris, cu 4,75 m, iar cea de bronz a avut doua castigatoare, la egalitate perfecta, venezueleanca Robeilys Peinado si cubaneza Yarisley Silva, cu 4,65 m.Ultima proba a zilei a treia a fost cea feminina de 100 m, in care medalia de aur a revenit americancei Torri Bowie, in 10sec85/100, urmata de campioana olimpica din Cote d'Ivoire, Marie-Josee Ta Lou - 10sec86/100, medalia de bronz fiind cucerita de singura europeana a finalei, olandeza Dafne Schippers - 10sec96/100.