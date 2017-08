Andreea Raducan, aleasa in functia de presedinte al Federatiei Romane de Gimnastica

La sedinta Adunarii Generale au participat 43 dintre cei 51 de membri afiliati ai FRL, la alegeri fiind prezent si ministrul Tineretului si Sportului, Marius Dunca.Andreea Raducan a castigat mandatul pentru legislatura 2017-2021 cu 42 de voturi pentru, unul fiind anulat.In varsta de 33 de ani, Andreea Raducan a declarat in fata membrilor afiliati ca actuala echipa de la federatie "s-a erodat in timp" si a cerut unitate pentru a aduce gimnastica unde ii este locul."Un singur om nu poate schimba un sistem, de aceea va rog sa fiti alaturi de mine cu tot profesionalismul de care ati dat dovada pana acum. Gimnastica ramane cel mai medaliat sport din Romania si desi acum parem cumva rataciti, consider ca nu am uitat cum se face gimnastica. Trebuie sa fim o echipa unita. Pentru ca, din pacate, aceasta echipa s-a erodat din interior in ultimul timp. Nu mai este loc de orgolii, nu voi mai permite acuzatii in spatiul public si nici exagerari, care de cele mai multe ori au fost nefondate. Si daca va fi nevoie, vom apela si la justitie, dar eu sper sa nu fie cazul. De asemenea, nu voi tolera un comportament neadecvat din partea antrenorilor", a spus ea."Am configurat o echipa noua care sa combine entuziasmul tinerilor cu experienta. Imi doresc ca toti sa fim responsabili pentru ca este foarte mult de munca. Si toti stim ca fara munca si disciplina nu se poate obtine performanta. Veti avea in mine un partener de dialog, vreau sa ascult problemele dumneavoastra, dar imi doresc sa veniti si cu solutii. Vreau sa redevenim o echipa unita si sa mergem cu capul sus la concursuri", a adaugat Raducan.Fosta gimnasta Andreea Raducan ii urmeaza in functie lui Adrian Stoica, acesta fiind presedintele Federatiei Romane de Gimnastica in ultimii 11 ani.