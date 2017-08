Suedeza Sarah Sjostrom a stabilit un record mondial in proba de 100 de metri liber, in bazin scurt

Suedeza Sarah Sjostrom a stabilit, joi, un record mondial in proba de 100 de metri liber, in bazin scurt, la etapa de Cupa Mondiala de la Moscova, informeaza L'Equipe. Sjostrom a fost cronometrata cu timpul de 50 de secunde si 77 de sutimi si le-a devansat pe Ranomi Kromowidjojo (Olanda) si pe Cate Campbell (Australia)., potrivit news.ro.Vechiul record era detinut de Campbell, cu 50 de secunde si 91 de sutimi, si fusese stabilit in 2015 la Sydney. In urma cu o saptamana, suedeza a stabilit un record mondial in proba de 100 de metri in bazin mare, la Campionatele Mondiale de a Budapesta.Sarah Sjostrom, in varsta de 23 de ani, detine opt recorduri mondiale: 50 si 100 metri liber, 50 si 100 metri fluture (bazin mare), 50, 100 si 200 metri liber si 100 metri fluture (bazin scurt).