Atletism: Campionatele Mondiale debuteaza vineri - 15 sportivi romani vor participa la competitia de la Londra

Claudia Mihaela Bobocea (1.500 m)Elena Andreea Panturoiu (triplusalt)Paula Claudia Todoran (maraton)Liliana Dragomir (maraton)Ana Veronica Rodean (20 km mars)Andreea Arsine (20 km mars)Bianca Denisa Razor (400 m)Alina Rotaru (lungime)Marius Viorel Ionescu (maraton)Narcis Stefan Mihaila (50 km mars)Florin Alin Stirbu (50 km mars)Andrei Marius Gag (greutate)Alexandru Mihaita Novac (sulita)Angela Morosanu (lungime)Bianca Ghelber-Perie (ciocan).Competitia debuteaza vineri cu o singura reuniune, de seara, in care va concura si o atleta din Romania, Claudia Bobocea, aliniata la startul seriilor la 1.500 m, iar ultima proba a zilei inaugurale va acorda si primul set de medalii, la 10.000 m masculin, aproape de miezul noptii, la Bucuresti.Campionatele Mondiale de atletism au avut prima editie in 1983, la Helsinki, de-a lungul anilor reprezentantii tarii noastre cucerind 23 medalii, dintre care 5 de aur, 8 de argint si 10 de bronz.Prima medalie, una de argint, a fost obtinuta de saritoarea in lungime Anisoara Cusmir, in 1983, la Helsinki, la prima editie oficiala, primul titlu fiind opera Gabrielei Szabo, la 5.000 m, la Atena, in 1997, iar ultima medalie castigata pana in prezent, cu 8 ani in urma, la Berlin, un bronz, a revenit aruncatoarei de disc Nicoleta Grasu, cea care, de altfel, detine si recordul absolut de participari la Mondiale, cu 10 prezente in cele 15 editii disputate.argint: Anisoara Cusmir, saritura in lungime, 7,15 margint: Maricica Puica, 3.000 m, 8'39"45/100bronz: Doina Melinte, 1.500 m, 3'59"47/100argint: Liliana Nastase, heptatlon, 6.493 pbronz: Ella Kovacs, 800 m, 1'57"58/100bronz: Ella Kovacs, 800 m, 1'57"92/100argint: Felicia Tilea, aruncarea sulitei, 65,22 m, Anuta Catuna, maraton, 2h26'25"aur: Gabriela Szabo, 5.000, 14'57"68/100argint: Rodica Mateescu, triplusalt, 15,16 mbronz: Lidia Simon, maraton, 2h31'55"aur: Gabriela Szabo, 5.000 m, 14'41"82/100, Mihaela Melinte, aruncarea ciocanului, 75,20 mbronz: Nicoleta Grasu, aruncarea discului, 65,35 m, Lidia Simon, maraton, 2h27'41"aur: Gabriela Szabo, 1.500 m, 4'00"57/100, Lidia Simon, maraton, 2h26'01"argint: Violeta Szekely, 1.500 m, 4'01"70", Nicoleta Grasu, aruncarea discului, 66,24 mbronz: Marian Oprea, triplusalt, 17,40 m, Constantina Dita-Tomescu, maraton, 2h23'19"bronz: Nicoleta Grasu, aruncarea discului, 63,20 mbronz: Nicoleta Grasu, aruncarea discului, 65,20 m.In Romania, competitia va fi transmisa de Eurosport.