Vladimir Klitschko se retrage din box

In luna aprilie a acestui an, ucraineanul a fost invins prin KO tehnic de pugilistul Anthony Joshua, in runda a 11-a a unui meci desfasurat pe stadionul Wembley, britanicul aparandu-si astfel centura IBF la categoria grea si castigand titurile WBA si IBO, care erau vacante.Joshua (27 de ani) spera la un meci revansa cu Vladimir Klitschko, in Las Vegas, la 11 noiembrie."Am realizat tot ce am visat si acum vreau sa incep cea de-a doua cariera, cea de dupa sport", a spus Klitschko, potrivit BBC. "Nu mi-as fi imaginat niciodata ca o sa am o cariera in box atat de lunga si incredibil de reusita", a adaugat el.Vladimir Klitschko este unul dintre cei mai mari boxeri din istorie, el dominand categoria grea timp de un deceniu.De-a lungul carierei sale, el a detinut titlurile mondiale in versiunile IBO, WBO, WBA si IBF, fiind campionul absolut al greilor. El a devenit prima data campion mondial in 2000, titlu WBO pe care l-a pierdut dupa trei ani. In 2006, ucraineanul a devenit campion IBF si IBO, in 2008 si-a adaugat titlul WBO, si in 2011 pe cel WBA. A pastrat centurile unificate pana in 2015, cand a fost invins de Tyson Fury, potrivit News.ro.Ca amator, Klitschko a cucerit titlul olimpic in 1996, la Atlanta.Klitschko isi incheie cariera cu un record de 64 de victorii (53 KO) si cinci infrangeri.