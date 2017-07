FOTE: Romania a incheiat competitia cu opt medalii

Romania a mai obtinut trei medalii de argint in ultima zi de competitie, prin echipa feminina de handbal, tenismanul Nicholas David Ionel si atletul Cristian Gabriel Voicu.Romania (lotul a fost format din Ioana Beatrice Balaceanu, Monica Alexandra Barabas, Andreea Bianca Chetraru, Cristina Ciausescu, Diana Cristiana Ciuca, Isabela Ioana Dragnea, Marina Alexandra Ilie, Stefania Oana Jipa, Iuliana Daniela Marin, Patricia Valentina Moraru, Andra Liviana Moroianu, Irina Gabriela Neacsu, Andreea Cristina Popa, Andreea Rebeca Tarsoaga, Denisa Andreea Valcan) a fost invinsa in finala turneului feminin de handbal de Ungaria, cu scorul de 30-23.In finala masculina de simplu, Nicholas David Ionel a fost invins cu 2-6, 7-6, 7-6 de italianul Lorenzo Rottoli.O medalie de argint a obtinut si atletul Cristian Gabriel Voicu, la 800 m.La 100 m garduri feminin, Bianca Elena Toader a ocupat locul 7 (14 sec 19/100). Pe 7 s-a clasat si Valentin Danut Lepadat, la 2.000 m obstacole (6:19.19). Larisa Georgiana Zglimbea a ocupat locul 12 la aruncarea sulitei, cu 41,54 m.La stafeta 4x100 m, Romania a fost descalificata la masculin (Florian Darius Gabriel, Mihai Patrick Popa, Cristian Gabriel Voicu, Mirel Cristian Stoica) si nu a incheiat cursa la feminin (Bianca Elena Toader, Adina Elena Circiogel, Maria Scrob, Vanessa Evelyna Balaci).Kaiacul masculin de 4 a ocupat locul 6 in proba de 200 m mixt (Iulian Marius Barbulescu, Angela Bodnariuc, Georgiana Marinela Manofu-Vucea, Ionut Georgian Nicolaescu).La gimnastica artistica, Nica Ivanus s-a clasat pe 5 la barna (13,000), Iulia Berar pe 8 (11,333 p), iar Rafael Szabo pe 7 la inele (12,100).au cucerit pentru Romania gimnasta Denisa Maria Golgota (sarituri), judoka Ramona Micula (categoria 52 kg), echipa feminina de handbal, tenismanul Nicholas David Ionel (simplu) si atletul Cristian Gabriel Voicu (800 m), iarau fost obtinute de atleta Andreea Raissa Hojda (800 m), inotatoarea Ana Iulia Dascal (100 m liber) si judoka George Eduard Serban (cat. 90 kg).Romania a participat cu 77 de sportivi la FOTE Gyor 2017, la atletism, ciclism, gimnastica, handbal, inot, judo, kaiac-canoe, tenis. La Tbilisi, in 2015, Romania a cucerit 10 medalii (3 de aur, 5 de argint si 2 de bronz).