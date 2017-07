CM Natatie: Suedeza Sarah Sjostrom a stabilit un record mondial in proba de 50 de metri liber

Sjostrom, castigatoare la 50 de metri fluture la Budapesta, a fost cronometrata cu timpul de 23 de secunde si 67 de sutimi, in semifinalele probei.Vechiul record era detinut de Britta Steffen, 23 de secunde si 73 de sutimi, si fusese stabilt in 2 august 2009, la Roma.Sarah Sjostrom, in varsta de 23 de ani, a fost medaliata cu bronz in proba de 50 de metri liber la Campionatele Mondiale de la Kazan, din 2015.