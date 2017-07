​Turul Frantei: Chris Froome, la o zi distanta de al patrulea titlu de campion

In varsta de 32 de ani, Chris Froome a castigat Turul Frantei in 2013, 2015 si 2016.1. Maciej Bodnar (Poland / BORA-hansgrohe) 28:15"2. Michal Kwiatkowski (Poland / Team Sky) +1"3. Chris Froome (Britain / Team Sky) +6"4. Tony Martin (Germany / Katusha-Alpecin) +14"5. Daryl Impey (South Africa / Orica-Scott) +20"6. Alberto Contador (Spain / Trek-Segafredo) +21"7. Nikias Arndt (Germany / Team Sunweb) +28"8. Rigoberto Uran (Colombia / Cannondale-Drapac) +31"9. Stefan Kueng (Switzerland / BMC Racing Team) +34"10. Sylvain Chavanel (France / Direct Energie) +37"11. Jack Bauer (New Zealand / Quick-Step Floors) +41"12. Jasha Suetterlin (Germany / Movistar Team) +42"13. Nils Politt (Germany / Katusha-Alpecin) +43"14. Primoz Roglic (Slovenia / LottoNL-Jumbo) +49"15. Mikel Landa (Spain / Team Sky) +51"16. Tony Gallopin (France / Lotto-Soudal) +56"17. Taylor Phinney (U.S. / Cannondale-Drapac) +1:06"18. Vasil Kiryienka (Belarus / Team Sky) +1:07"19. Warren Barguil (France / Team Sunweb) +1:09"20. Alexis Vuillermoz (France / AG2R La Mondiale) +1:11"21. Damiano Caruso (Italy / BMC Racing Team) +1:13"22. Fabio Aru (Italy / Astana Pro Team) +1:16"23. Tiesj Benoot (Belgium / Lotto-Soudal) +1:21"24. Dylan van Baarle (Netherlands / Cannondale-Drapac) +1:22"25. Nicolas Roche (Ireland / BMC Racing Team) +1:25"26. Imanol Erviti (Spain / Movistar Team) +1:26"27. Lilian Calmejane (France / Direct Energie) +1:27"28. Jonathan Castroviejo (Spain / Movistar Team)29. Lars Bak (Denmark / Lotto-Soudal)30. Carlos Betancur (Colombia / Movistar Team) +1:28".1. Chris Froome (Britain / Team Sky) 83:55:16"2. Rigoberto Uran (Colombia / Cannondale-Drapac) +54"3. Romain Bardet (France / AG2R La Mondiale) +2:20"4. Mikel Landa (Spain / Team Sky) +2:21"5. Fabio Aru (Italy / Astana Pro Team) +3:05"6. Daniel Martin (Ireland / Quick-Step Floors) +4:42"7. Simon Yates (Britain / Orica-Scott) +6:14"8. Louis Meintjes (South Africa / UAE Team Emirates) +8:20"9. Alberto Contador (Spain / Trek-Segafredo) +8:49"10. Warren Barguil (France / Team Sunweb) +9:25"11. Damiano Caruso (Italy / BMC Racing Team) +14:48"12. Nairo Quintana (Colombia / Movistar Team) +15:28"13. Alexis Vuillermoz (France / AG2R La Mondiale) +24:38"14. Mikel Nieve (Spain / Team Sky) +25:28"15. Emanuel Buchmann (Germany / BORA-hansgrohe) +33:21"16. Brice Feillu (France / Fortuneo-Oscaro) +36:46"17. Bauke Mollema (Netherlands / Trek-Segafredo) +37:43"18. Carlos Betancur (Colombia / Movistar Team) +37:47"19. Serge Pauwels (Belgium / Team Dimension Data) +39:36"20. Tiesj Benoot (Belgium / Lotto-Soudal) +42:04"21. Tony Gallopin (France / Lotto-Soudal) +42:39"22. Jan Bakelants (Belgium / AG2R La Mondiale) +50:04"23. Guillaume Martin (France / Wanty-Groupe Gobert) +53:52"24. Roman Kreuziger (Czech Republic / Orica-Scott) +59:58"25. Sylvain Chavanel (France / Direct Energie) +1:04:22"26. Pierre Latour (France / AG2R La Mondiale) +1:12:43"27. Romain Hardy (France / Fortuneo-Oscaro) +1:12:51"28. Daniel Navarro (Spain / Cofidis, Solutions Credits) +1:14:35"29. Sergio Henao (Colombia / Team Sky) +1:16:32"30. Mathias Frank (Switzerland / AG2R La Mondiale) +1:21:16".1. Warren Barguil (France / Team Sunweb) 169 puncte2. Primoz Roglic (Slovenia / LottoNL-Jumbo) 803. Thomas De Gendt (Belgium / Lotto-Soudal) 644. Darwin Atapuma (Colombia / UAE Team Emirates) 555. Chris Froome (Britain / Team Sky) 516. Romain Bardet (France / AG2R La Mondiale) 477. Mikel Landa (Spain / Team Sky) 458. Bauke Mollema (Netherlands / Trek-Segafredo) 379. Alberto Contador (Spain / Trek-Segafredo) 3610. Serge Pauwels (Belgium / Team Dimension Data) 32.1. Michael Matthews (Australia / Team Sunweb) 364 puncte2. Andre Greipel (Germany / Lotto-Soudal) 2043. Edvald Boasson Hagen (Norway / Team Dimension Data) 2004. Sonny Colbrelli (Italy / Bahrain-Merida) 1635. Alexander Kristoff (Norway / Katusha-Alpecin) 1586. Thomas De Gendt (Belgium / Lotto-Soudal) 1467. Chris Froome (Britain / Team Sky) 1338. Rigoberto Uran (Colombia / Cannondale-Drapac) 1069. Daniel Martin (Ireland / Quick-Step Floors) 10610. Warren Barguil (France / Team Sunweb) 100.1. Simon Yates (Britain / Orica-Scott) 84:01:30"2. Louis Meintjes (South Africa / UAE Team Emirates) +2:06"3. Emanuel Buchmann (Germany / BORA-hansgrohe) +27:07"4. Tiesj Benoot (Belgium / Lotto-Soudal) +35:50"5. Guillaume Martin (France / Wanty-Groupe Gobert) +47:38"6. Pierre Latour (France / AG2R La Mondiale) +1:06:29"7. Lilian Calmejane (France / Direct Energie) +1:29:02"8. Michael Valgren (Denmark / Astana Pro Team) +2:19:22"9. Alexey Lutsenko (Kazakhstan / Astana Pro Team) +2:31:25"10. Dylan van Baarle (Netherlands / Cannondale-Drapac) +2:40:57".Etapa cu numarul 21 (ultima a editie in acest an) va avea loc in Paris (Montgeron / Paris Champs-Élysées), pe o distanta totala de 103 kilometri (in direct pe Eurosport).