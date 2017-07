VIDEO Liga de Diamant - Usain Bolt, invingator in proba de 100 de metri a reuniunii de la Monte Carlo

Bolt, care urmeaza se retraga din activitate luna viitoare, cu ocazia Campionatelor Mondiale de la Londra (4-13 august), a fost inregistrat in 9sec.95/100 in cursa desfasurata pe stadionul Louis II din Principatul Monaco, reusind sa-i devanseze pe americanul Isiah Young (9sec.98/100) si pe sud-africanul Akani Simbine (10sec.02/100)."Este bine ca am coborat sub 10 secunde. Sunt pe calea cea buna, chiar daca mai trebuie sa muncesc. Am trait sentimente contradictorii in aceasta seara: de fericire pentru cariera mea si de tristete pentru ca s-a incheiat", a declarat Bolt dupa ultima reuniune din cariera sa, inaintea Mondialelor din capitala britanica, unde va lua startul la 100 m si stafeta 4x100 m.Usain Bolt, care va implini 31 de ani luna viitoare, considerat cel mai bun sprinter din toate timpurile, are in palmares opt titluri de campion olimpic si 11 titluri mondiale, fiind totodata detinatorul recordurilor lumii la 100 m si 200 m.400 m: Wayde van Niekerk (Africa de Sud) 43.73800 m:. Emmanuel Kipkurui Korir (Kenya) 1:43.10 (cea mai buna performanta mondiala a sezonului)1.500 m: Elijah Motonei Manangoi (Kenya) 3:28.80 (cea mai buna performanta mondiala a sezonului)3.000 m obstacole: Evan Jager (SUA) 8:01.29 (cea mai buna performanta mondiala a sezonului)Sulita: Thomas Rohler (Germania) 89,17 mPrajina: Piotr Lisek (Polonia) 5,82 m100 m garduri: Kendra Harrison (SUA) 12.51200 m: Marie-Josee Ta Lou (Cote d'Ivoire) 22.25400 m garduri: Cori Carter (SUA) 53.36800 m: Caster Semenya (Africa de Sud) 1:55.27 (cea mai buna performanta mondiala a sezonului)3000 m: Hellen Onsando Obiri (Kenya) 8:23.14 (cea mai buna performanta mondiala a sezonului)Triplusalt: Caterine Ibarguen (Columbia) 14,86 mInaltime: Maria Kucina (Rusia) 2,05 m