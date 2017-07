Studiu: Pasul facut de catre Usain Bolt, in alergare, este total neobisnuit

Expertii de la Universitatea Southern Methodist, printre cei mai renumiti cercetatori in domeniul biomecanicii alergarii, au realizat un clip video in care au analizat modul in care Usain Bolt alearga in timpul unui curse de 100 de metri, potrivit New York Times Fiecare pas facut de Bolt acopera o distanta de 2,7 metri, picioarele sale lovind pista si ridicandu-se atat de rapid incat calcaiele sale nu ating solul.Cercetatorii afirma ca au descoperit ceva neobisnuit in timp ce examinau clipul video care infatisa pasii facuti de Usain Bolt in alergare. Piciorul sau drept atinge pista cu o forta maxima cu 13% mai mult decat piciorul stang, acesta din urma ramanand pe sol cu 14% mai mult timp.Acest lucru intra in contradictie cu cunoastere conventionala, bazata pe stiinta limitata, conform careia un pas inegal tinde sa incetineasca un alergator.Expertii care au coordonat studiul considera ca, probabil, atletul si-a setat natural pasul in acest fel pentru a aplana efectele scoliozei. Aceasta afectiune i-a curbat coloana spre dreapta si i-a facut piciorul drept cu aproximativ 1.25 centimetri mai scurt, conform autobiografiei sale.Bolt este cel mai rapid sprinter din istorie, detinatorul recordului la probele de 100 si 200 de metri si singurul atlet care a castigat aceste probe la trei editii ale Jocurilor Olimpice. Acesta va implini 31 de ani vara aceasta si se va retrage.