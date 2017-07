VIDEO Turul Frantei: Warren Barguil a castigat etapa a 18-a; Chris Froome se mentine tricou galben

Encore une pour Barguil ! / One more for Barguil! #TDF2017 pic.twitter.com/84C1UQY5lM — Le Tour de France (@LeTour) 20 iulie 2017

Pentru Warren Barguil este a doua victorie la aceasta editie a Turului Frantei. El s-a mai impus in etapa a 13-a, disputata intre Saint-Girons si Foix.1. Warren Barguil (France / Team Sunweb) 4:40:33"2. Darwin Atapuma (Colombia / UAE Team Emirates) +20"3. Romain Bardet (France / AG2R La Mondiale)4. Chris Froome (Britain / Team Sky)5. Rigoberto Uran (Colombia / Cannondale-Drapac) +22"6. Mikel Landa (Spain / Team Sky) +32"7. Louis Meintjes (South Africa / UAE Team Emirates) +37"8. Daniel Martin (Ireland / Quick-Step Floors) +39"9. Simon Yates (Britain / Orica-Scott) +59"10. Alberto Contador (Spain / Trek-Segafredo) +1:09"11. Nairo Quintana (Colombia / Movistar Team) +1:18"12. Carlos Betancur (Colombia / Movistar Team) +1:22"13. Fabio Aru (Italy / Astana Pro Team)14. Tony Gallopin (France / Lotto-Soudal) +1:37"15. Brice Feillu (France / Fortuneo-Oscaro) +1:54"16. Mikel Nieve (Spain / Team Sky) +2:15"17. Alexey Lutsenko (Kazakhstan / Astana Pro Team) +2:54"18. Andrew Talansky (U.S. / Cannondale-Drapac) +3:01"19. Bauke Mollema (Netherlands / Trek-Segafredo)20. Serge Pauwels (Belgium / Team Dimension Data) +3:04"21. Alexis Vuillermoz (France / AG2R La Mondiale) +3:17"22. Tiesj Benoot (Belgium / Lotto-Soudal) +3:23"23. Marco Minnaard (Netherlands / Wanty-Groupe Gobert) +3:34"24. Bakhtiyar Kozhatayev (Kazakhstan / Astana Pro Team) +3:49"25. Daniel Navarro (Spain / Cofidis, Solutions Credits) +3:54"26. Romain Hardy (France / Fortuneo-Oscaro)27. Damiano Caruso (Italy / BMC Racing Team) +3:58"28. Roman Kreuziger (Czech Republic / Orica-Scott) +4:08"29. Jan Bakelants (Belgium / AG2R La Mondiale) +4:13"30. Amael Moinard (France / BMC Racing Team) +4:15" etc.1. Chris Froome (Britain / Team Sky) 78:08:19"2. Romain Bardet (France / AG2R La Mondiale) +23"3. Rigoberto Uran (Colombia / Cannondale-Drapac) +29"4. Mikel Landa (Spain / Team Sky) +1:36"5. Fabio Aru (Italy / Astana Pro Team) +1:55"6. Daniel Martin (Ireland / Quick-Step Floors) +2:56"7. Simon Yates (Britain / Orica-Scott) +4:46"8. Louis Meintjes (South Africa / UAE Team Emirates) +6:52"9. Warren Barguil (France / Team Sunweb) +8:22"10. Alberto Contador (Spain / Trek-Segafredo) +8:34"11. Nairo Quintana (Colombia / Movistar Team) +13:52"12. Mikel Nieve (Spain / Team Sky) +23:11"13. Alexis Vuillermoz (France / AG2R La Mondiale) +23:33"14. Brice Feillu (France / Fortuneo-Oscaro) +35:06"15. Carlos Betancur (Colombia / Movistar Team) +36:25"16. Serge Pauwels (Belgium / Team Dimension Data) +37:31"17. Tiesj Benoot (Belgium / Lotto-Soudal) +40:49"18. Bauke Mollema (Netherlands / Trek-Segafredo) +47:03"19. Tony Gallopin (France / Lotto-Soudal) +52:39"20. Marco Minnaard (Netherlands / Wanty-Groupe Gobert) +1:45:02" etc.1. Michael Matthews (Australia / Team Sunweb) 3642. Andre Greipel (Germany / Lotto-Soudal) 2043. Sonny Colbrelli (Italy / Bahrain-Merida) 1634. Alexander Kristoff (Norway / Katusha-Alpecin) 1585. Edvald Boasson Hagen (Norway / Team Dimension Data) 1406. Chris Froome (Britain / Team Sky) 1187. Thomas De Gendt (Belgium / Lotto-Soudal) 1108. Daniel Martin (Ireland / Quick-Step Floors) 1069. Warren Barguil (France / Team Sunweb) 10010. Rigoberto Uran (Colombia / Cannondale-Drapac) 981. Warren Barguil (France / Team Sunweb) 1692. Primoz Roglic (Slovenia / LottoNL-Jumbo) 803. Thomas De Gendt (Belgium / Lotto-Soudal) 634. Darwin Atapuma (Colombia / UAE Team Emirates) 555. Chris Froome (Britain / Team Sky) 516. Romain Bardet (France / AG2R La Mondiale) 477. Mikel Landa (Spain / Team Sky) 458. Bauke Mollema (Netherlands / Trek-Segafredo) 379. Alberto Contador (Spain / Trek-Segafredo) 3610. Serge Pauwels (Belgium / Team Dimension Data) 321. Team Sky (Britain) 234:42:38"2. AG2R La Mondiale (France) +15:18"3. BMC Racing Team (United States) +1:47:35"4. Trek-Segafredo (United States) +1:52:41"5. Movistar Team (Spain) +2:05:25"6. Cannondale-Drapac (United States) +2:13:24"7. Orica-Scott (Australia) +2:13:47"8. Astana Pro Team (Kazakhstan) +2:24:47"9. Fortuneo-Oscaro (France) +2:47:26"10. Lotto-Soudal (Belgium) +2:48:32"Etapa cu numarul 19 va avea loc vineri, intre Embrun si Salon-de-Provence, pe o distanta totala de 222.5km. In Romania, competitia poate fi urmarita in direct pe Eurosport.