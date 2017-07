Turul Frantei: Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo) a castigat etapa a 17-a/ Chris Froome si-a marit avansul fata de urmaritori

1. Primoz Roglic (Slovenia / LottoNL-Jumbo) 5:07:41"2. Rigoberto Uran (Colombia / Cannondale-Drapac) +1:13"3. Chris Froome (Britain / Team Sky)4. Romain Bardet (France / AG2R La Mondiale)5. Warren Barguil (France / Team Sunweb)6. Mikel Landa (Spain / Team Sky) +1:16"7. Daniel Martin (Ireland / Quick-Step Floors) +1:43"8. Alberto Contador (Spain / Trek-Segafredo) +1:44"9. Louis Meintjes (South Africa / UAE Team Emirates)10. Fabio Aru (Italy / Astana Pro Team)11. Mathias Frank (Switzerland / AG2R La Mondiale)12. Darwin Atapuma (Colombia / UAE Team Emirates) +1:59"13. Serge Pauwels (Belgium / Team Dimension Data) +3:10"14. Simon Yates (Britain / Orica-Scott) +3:14"15. Daniel Navarro (Spain / Cofidis, Solutions Credits) +5:07"16. Damiano Caruso (Italy / BMC Racing Team)17. Ondrej Cink (Czech Republic / Bahrain-Merida)18. Amael Moinard (France / BMC Racing Team) +6:00"19. Alexis Vuillermoz (France / AG2R La Mondiale)20. Brice Feillu (France / Fortuneo-Oscaro)21. Mikel Nieve (Spain / Team Sky)22. Emanuel Buchmann (Germany / BORA-hansgrohe) +7:47"23. Nairo Quintana (Colombia / Movistar Team)24. Tiesj Benoot (Belgium / Lotto-Soudal) +8:45"25. Tony Gallopin (France / Lotto-Soudal)26. Bauke Mollema (Netherlands / Trek-Segafredo) +8:58"27. Andrey Zeits (Kazakhstan / Astana Pro Team) +12:42"28. Carlos Betancur (Colombia / Movistar Team)29. Roman Kreuziger (Czech Republic / Orica-Scott) +12:48"30. Pieter Vanspeybrouck (Belgium / Wanty-Groupe Gobert) +16:41" etc.1. Chris Froome (Britain / Team Sky) 73:27:26"2. Rigoberto Uran (Colombia / Cannondale-Drapac) +27"3. Romain Bardet (France / AG2R La Mondiale)4. Fabio Aru (Italy / Astana Pro Team) +53"5. Mikel Landa (Spain / Team Sky) +1:24"6. Daniel Martin (Ireland / Quick-Step Floors) +2:37"7. Simon Yates (Britain / Orica-Scott) +4:07"8. Louis Meintjes (South Africa / UAE Team Emirates) +6:35"9. Alberto Contador (Spain / Trek-Segafredo) +7:45"10. Warren Barguil (France / Team Sunweb) +8:52"11. Damiano Caruso (Italy / BMC Racing Team) +10:03"12. Nairo Quintana (Colombia / Movistar Team) +12:54"13. Alexis Vuillermoz (France / AG2R La Mondiale) +20:36"14. Mikel Nieve (Spain / Team Sky) +21:16"15. Emanuel Buchmann (Germany / BORA-hansgrohe) +27:06"16. Brice Feillu (France / Fortuneo-Oscaro) +33:32"17. Serge Pauwels (Belgium / Team Dimension Data) +34:47"18. Carlos Betancur (Colombia / Movistar Team) +35:23"19. Tiesj Benoot (Belgium / Lotto-Soudal) +37:46"20. Guillaume Martin (France / Wanty-Groupe Gobert) +43:53" etc.1. Michael Matthews (Australia / Team Sunweb) 364 puncte2. Andre Greipel (Germany / Lotto-Soudal) 2043. Alexander Kristoff (Norway / Katusha-Alpecin) 1584. Sonny Colbrelli (Italy / Bahrain-Merida) 1435. Edvald Boasson Hagen (Norway / Team Dimension Data) 1406. Chris Froome (Britain / Team Sky) 1057. Daniel Martin (Ireland / Quick-Step Floors) 988. Dylan Groenewegen (Netherlands / LottoNL-Jumbo) 949. Thomas De Gendt (Belgium / Lotto-Soudal) 9310. Rigoberto Uran (Colombia / Cannondale-Drapac) 87* Marcel Kittel (Germania - Quickstep), detinatorul tricoului verde pana miercuri, a fost nevoit sa abandoneze dupa ce a cazut la kilometrul 20 al etapei cu numarul 17. Kittel a castigat nu mai putin de cinci etape in actuala editie din "Le Tour".1. Warren Barguil (France / Team Sunweb) 129 puncte2. Primoz Roglic (Slovenia / LottoNL-Jumbo) 803. Thomas De Gendt (Belgium / Lotto-Soudal) 614. Bauke Mollema (Netherlands / Trek-Segafredo) 375. Alberto Contador (Spain / Trek-Segafredo) 366. Mikel Landa (Spain / Team Sky) 337. Serge Pauwels (Belgium / Team Dimension Data) 328. Chris Froome (Britain / Team Sky) 319. Alexis Vuillermoz (France / AG2R La Mondiale) 2810. Daniel Martin (Ireland / Quick-Step Floors) 25.Etapa cu numarul 18 va avea loc joi, intre Briançon si Col d'Izoard, pe o distanta totala de 179,5 kilometri. In Romania, competitia poate fi urmarita in direct pe Eurosport.