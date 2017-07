VIDEO Turul Frantei: Australianul Michael Matthews a castigat etapa a 16-a; Chris Froome ramane lider

Quel sprint ! Revivez le dernier kilomètre de l'étape ! / Relive the last kilometer of the stage and this crazy sprint! #TDF2017 pic.twitter.com/9M97RQf454 — Le Tour de France (@LeTour) 18 iulie 2017

Matthews i-a devansat la un sprint redus pe norvegianul Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) si pe germanul John Degenkolb (Trek).Australianul in varsta de 26 de ani a obtinut al doilea succes in acest Tur al Frantei, dupa ce a mai castigat si etapa a 14-a.In clasamentul general continua sa conduca britanicul Christopher Froome (Sky), care are un avans de 18 secunde fata de italianul Fabio Aru (Astana) si 23 de secunde fata de francezul Romain Bardet (AG2R).Miercuri va avea loc etapa a 17-a, intre localitatile La Mure si Serre-Chevalier, pe distanta a 183 de kilometri. In Romania, competitia poate fi urmarita pe Eurosport.