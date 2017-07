Sapte hocheisti din Ucraina, Ungaria si Slovacia au devenit cetateni romani

Ceremonia a fost organziata la sediul Ministerul Tineretului si Sportului, impreuna cu Autoritatea Nationala pentru Cetatenie. Cei sapte sportivi vor fi inclusi in lotul national de hochei pe gheata si vor participa la competitiile sportive internationale, informeaza News.ro.La festivitate au fost prezenti ministrul Tineretlui si Sportului, Marius Dunca, presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, Andrei Tinu, si reprezentanti ai Federatiei Romane de Hochei pe Gheata.Marius Dunca, ministrul Tineretului si Sportului, i-a felicitat pe sportivi pentru primirea cetateniei romane si le-a spus ca acest lucru ii responsabilizeaza."Dragi romani, va felicit pentru primirea cetateniei si va spun ca de acum inainte acest lucru va obliga. Va urez succes in competitiile urmatoare si sunt mandru de voi. Imi doresc sa auzim imnul national intonat din ce in ce mai des", a declarat Dunca.Jucatorii au solicitat dobandirea cetateniei romane in prima parte a anului 2016. Initial, dosarele lor de naturalizare au fost respinse, fostul ministru al Tineretului si Sportului Elisabeta Lipa explicand, la 28 noiembrie 2016, pentru News.ro, ca actele s-au intors la federatie, intrucat era specificat faptul ca sportivii se pregatesc pentru Jocurile Olimpice de vara de la Tokyo.In 30 martie, Guvernul a decis acordarea cetateniei romane hocheistilor, in vederea includerii lor in lotul national si participarii la competitiile sportive internationale.