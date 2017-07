VIDEO Turul Frantei: Olandezul Bauke Mollema a castigat etapa a 15-a; Christopher Froome se mentine tricou galben

Quel numéro de @BaukeMollema pour s'imposer aujourd'hui ! Revivez le dernier kilomètre ! / Relive the last kilometer of the stage! #TDF2017 pic.twitter.com/lDL34ajmhY — Le Tour de France (@LeTour) 16 iulie 2017

Mollema i-a devansat pe italianul Diego Ulissi (UAE Team Emirates) si pe francezul Tony Gallopin (Lotto Soudal), sositi cu o intarziere de 19 secunde.Olandezul in varsta de 30 de ani se afla la prima victorie de etapa in Turul Frantei.In clasamentul general continua sa conduca britanicul Christopher Froome (Sky), care are un avans de 18 secunde fata de italianul Fabio Aru (Astana) si 23 de secunde fata de francezul Romain Bardet (AG2R).Luni va fi zi de pauza, iar marti va avea loc etapa a 16-a, intre localitatile Le Puy-en-Velay si Romans-sur-Isere, pe distanta a 165 de kilometri.