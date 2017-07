CE Kaiac-canoe: Echipajul masculin al Romaniei de canoe dublu, medaliat cu argint

Leonid Carp si Victor Mihalachi, ambii legitimanti la CS Dinamo, au incheiat cursa de 500 metri cu timpul de 1:37.368 minute, obtinand medalia de argint. Aurul a revenit Rusiei (1:36.264), iar bronzul echipajului Ucrainei (1:39.956).In prima finala a zilei, kaiac dublu feminin (500 metri), Daniela Varona, Irina Lauric s-au clasat pe locul 8 (1:43.160 minute).In finalele de sambata, echipajele romanesti nu au reusit clasari pe podium. Astfel, echipajul feminin de canoe dublu (Alexandra Dragomirescu si Valentina Postaru) a incheiat cursa de 500 de metri pe locul 5, cel masculin de kaiac 4 (Cosmin Lulciuc, Razvan Albisoru, Aurelian Ciocan, Sorin Cical) pe locul 7, in timp ce la canoe dublu, Leonid Carp si Victor Mihalachi au fost pe locul 5, iar la canoe 4, Catalin Chirila, Gabriel Gheoca, Constantin Diba, Stefan Strat au incheiat pe locul 4.Campionatele Europene de la Plovdiv reprezinta, pentru sportivii seniori romani de la kaiac-canoe, revenirea in competitiile internationale dupa suspendarea de un an dictata de forul mondial de profil, ca urmare a cazurilor de dopaj cu meldonium.La Plovdiv se desfasoara si CE de Paracanoe, iar Romania a obtinut o medalie de argint, prin Mihaela Lulea, in proba de KL3 pe 200 metri (53,284 secunde).La Campionatele Europene de la Plovdiv participa peste 600 de sportivi.