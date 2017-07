Box: Jo Jo Dan, invins la puncte de americanul Jamal James, in gala de la Long Island

James a primit decizia in unanimitate, arbitrii-judecatori vizandu-l invingator in zece reprize cu 99-91, 92-98, respectiv 97-93.Dupa cateva runde in care a preferat sa loveasca la corp, Jo Jo Dan si-a surprins adversarul cu cateva lovituri bune in runda a sasea si in urmatoarele, dar americanul a fost mai consistent pe parcursul confruntarii.Fostul challenger la titlul mondial (35 ani) a suferit a cincea infrangere din cariera (2 KO), palmaresul sau cuprinzand 36 de victorii (19 KO). Jo Jo Dan a pierdut trei din ultimele sale cinci meciuri.Jamal James (28 ani) a ajuns la 21 de victorii (9 KO) si are o singura infrangere."Victoria a fost de partea adversarului. Am pierdut al 5-lea meci din cariera, decizia unanima. E timpul sa ma gandesc foarte profund la viitorul meu in boxul profesionist",