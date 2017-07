Inot: Ryan Lochte, in competitii dupa suspendarea de zece luni primita in urma scandalului falsului jaf de la Rio

Lochte va concura vineri in proba de 100 metri liber la Los Angeles Invitational, competitie de nivel regional. Sambata, el va concura la 50 m liber si la 200 m mixt.Ryan Lochte, in varsta de 32 de ani, a fost suspendat in septembrie pentru zece luni de Comitetul Olimpic American si de federatia americana ca urmare a scandalului falsului jaf de la Jocurile Olimpice de la Rio.Lochte si James Feigen au declarat ca ei si alti doi colegi americani, Gunnar Bentz si Jack Conger, au fost jefuiti, la 14 august 2016, la Rio de Janeiro, de barbati inarmati, imbracati in politisti, in timp ce se intorceau cu un taxi in Satul Olimpic, dupa o petrecere.Insa ancheta in acest caz a scos la iveala ca nu a existat niciun jaf armat, cei patru vandalizand o benzinarie si fiind obligati sa plateasca pagubele produse.Acest scandal a produs un val de indignare in SUA la adresa lui Lochte. Mai multe companii au rupt contractele de sponsorizare cu multiplul campion olimpic.