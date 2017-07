Turul Frantei: Romain Bardet, victorios in etapa a 12-a/ Fabio Aru, noul tricou galben al competitiei

1. Romain Bardet (France / AG2R La Mondiale) 5:49:38"2. Rigoberto Uran (Colombia / Cannondale-Drapac) +2"3. Fabio Aru (Italy / Astana Pro Team)4. Mikel Landa (Spain / Team Sky) +5"5. Louis Meintjes (South Africa / UAE Team Emirates) +7"6. Daniel Martin (Ireland / Quick-Step Floors) +13"7. Chris Froome (Britain / Team Sky) +22"8. George Bennett (New Zealand / LottoNL-Jumbo) +27"9. Simon Yates (Britain / Orica-Scott)10. Mikel Nieve (Spain / Team Sky) +1:28".1. Fabio Aru (Italy / Astana Pro Team) 52:51:49"2. Chris Froome (Britain / Team Sky) +6"3. Romain Bardet (France / AG2R La Mondiale) +25"4. Rigoberto Uran (Colombia / Cannondale-Drapac) +35"5. Daniel Martin (Ireland / Quick-Step Floors) +1:41"6. Simon Yates (Britain / Orica-Scott) +2:13"7. Mikel Landa (Spain / Team Sky) +2:55"8. Nairo Quintana (Colombia / Movistar Team) +4:01"9. George Bennett (New Zealand / LottoNL-Jumbo) +4:04"10. Louis Meintjes (South Africa / UAE Team Emirates) +4:51"......................11. Alberto Contador (Spain / Trek-Segafredo) +7:14''1. Marcel Kittel (Germany / Quick-Step Floors) 352 puncte2. Michael Matthews (Australia / Team Sunweb) 2223. Andre Greipel (Germany / Lotto-Soudal) 1714. Alexander Kristoff (Norway / Katusha-Alpecin) 1585. Sonny Colbrelli (Italy / Bahrain-Merida) 976. Dylan Groenewegen (Netherlands / LottoNL-Jumbo) 947. Edvald Boasson Hagen (Norway / Team Dimension Data) 938. Nacer Bouhanni (France / Cofidis, Solutions Credits) 789. Fabio Aru (Italy / Astana Pro Team) 7110. Daniel Martin (Ireland / Quick-Step Floors) 68.1. Warren Barguil (France / Team Sunweb) 70 puncte2. Thomas De Gendt (Belgium / Lotto-Soudal) 323. Primoz Roglic (Slovenia / LottoNL-Jumbo) 304. Alexis Vuillermoz (France / AG2R La Mondiale) 275. Chris Froome (Britain / Team Sky) 246. Daniel Martin (Ireland / Quick-Step Floors) 237. Steve Cummings (Britain / Team Dimension Data) 208. Fabio Aru (Italy / Astana Pro Team) 209. Bauke Mollema (Netherlands / Trek-Segafredo) 1810. Thibaut Pinot (France / FDJ) 17.Urmatoarea etapa din "Le Tour" va avea loc vineri, intre Saint-Girons si Foix, pe o distanta totala de 101 km. Competitia este transmisa in direct pe Eurosport.