Forbes: Dallas Cowboys, cea mai valoroasa echipa sportiva din lume - Manchester United, pe trei

Cowboys, care nu a mai castigat finala NFL (Super Bowl) din anul 1996, inregistreaza o crestere a valorii sale cu 5% in raport cu anul precedent, generand un beneficiu operational de 300 milioane dolari in 2016, conform calculelor Forbes.Gruparea texana devanseaza cunoscuta echipa de baseball New York Yankee (3,7 miliarde dolari) si clubul englez de fotbal Manchester United (3,69 miliarde dolari), a carui valoare a crescut cu 11% in ultimul an.FC Barcelona ocupa locul patru, cu 3,64 miliarde dolari, in clasamentul realizat de publicatia din Statele Unite, devansand-o pe marea sa rivala Real Madrid (3,56 miliarde dolari), campioana en titre a Spaniei si a Europei, care s-a aflat in fruntea acestui clasament intre 2013 si 2015.NFL este, de departe, cea mai rentabila dintre ligile sportive profesioniste, dominand celelalte campionate, cu 29 dintre cele 32 de francize ale sale figurand in ierarhia stabilita de Forbes.Prima echipa din Campionatul profesionist nord-american de baschet (NBA) care figureaza in acest clasament este New York Knicks, aflata pe locul 7, cu 3,3 miliarde dolari (crestere de 10% in ultimul an), in timp ce campioana en titre, Golden State Warriors, se afla pe locul 20, cu 2,6 miliarde dolari, dupa o crestere de 37% pe parcursul ultimelor 12 luni.