VIDEO Ciclism - Turul Frantei: Germanul Marcel Kittel, la a cincea victorie de etapa

Superbe résistance de @maciejbodnar mais il manquait quelques mètres ! / Strong ride by Bodnar but the sprinters were too fast! #TDF2017 pic.twitter.com/rPWunPpacE — Le Tour de France (@LeTour) 12 iulie 2017

Clasamentul general a ramas neschimbat, cu Chris Froome (Sky) in tricoul galben, urmat la 18 secunde de Fabio Aru (Astana) si la 51 de secunde de Romain Bardet (AG2R La Mondiale).Aceasta este a cincea victorie de etapa a lui Kittel in actuala editie a Turului Frantei, dupa cele de la Liege (etapa a 2-a), Troyes (etapa a 6-a) si Nuits-Saint-Georges (etapa a 7-a) si Bergerac (a 10-a).Evadat inca dupa startul de la Eymet, alaturi de italianul Marco Marcato si belgianul Frederik Backaert, polonezul Maciej Bodnar, ramas singur in evadare, a fost prins de pluton cu doar 250 de metri inainte de linia de sosire.In aceasta etapa au avut loc mai multe cazaturi. Daca italianul Dario Cataldo, accidentat la incheietura unei maini, a fost nevoit sa abandoneze, alti doi rutieri din prima parte a clasamentului, danezul Jakob Fuglsang (incheietura mainii) si francezul Romain Bardet (genunchi) au putut relua cursa.Spaniolul Alberto Contador a cazut si el cu aproape 20 km inainte de sosire, ranindu-se la un cot.Kittel (29 ani) numara acum 14 etape castigate in Turul Frantei in palmaresul sau din 2013.De la startul din Dusseldorf, el nu a fost batut decat o singura data anul acesta intr-un sprint masiv, de campionul Frantei Arnaud Demare, la Vittel (etapa a 4-a).Cele mai multe etape castigate pana acum de sprinterul german in aceeasi editie a Turului Frantei au fost patru, in 2013 si 2014.Recordul de victorii de etapa intr-un singur Tur este de 8 succese. El este impartit de francezul Charles Pelissier (1930) si de belgienii Eddy Merckx (1970, 1974) si Freddy Maertens (1976).Joi, etapa-regina din Pirinei (a 12-a), ajunge pe altiportul de la Peyragudes, dupa sase ascensiuni (intre care Port de Bales, de categorie speciala) si dupa 214,5 km de la startul de la Pau.Linia de sosire este instalata la capatul pistei de aproape 400 m lungime. Panta atinge pana la 16%, intr-un cadru grandios, care l-a facut pe directorul Marii Bucle, Christian Prudhomme, sa exclame: ''Este ceva ce nu s-a mai vazut niciodata in istoria Turului!"