Box: Biletele intre 500 si 10.000 de dolari la meciul Mayweather vs McGregor

Lupta va avea loc pe T-Mobile Arena, sala cu o capacitate de 20.000 de locuri, construita nu departe de "Strip", bulevardul principal al capitalei mondiale a cazinourilor si jocurilor de noroc."Este un meci pe care il vezi o singura data in viata", a explicat Leonard Ellerbe, directorul general al Mayweather Promotions."Este, de departe, cea mai importanta lupta pe care am organizat-o vreodata", a spus la randul sau, Dan White, presedintele UFC, cel mai puternic campionat de arte martiale mixte (MMA), cu care McGregor se afla sub contract."Vom depasi retetele generate de meciul Pacquiao/Maiweater. Aceasta lupta va atrage mai multa lume la nivel international, deoarece Conor este foarte popular in Australia, in Brazilia sau in Europa", a adaugat White."Meciul secolului", cum a fost denumit duelul dintre Floyd Mayweather si filipinezul Manny Pacquiao, organizat in mai 2015, dupa interminabile negocieri, a generat peste 400 milioane dolari doar din retetele tv, un record pentru lumea boxului.Potrivit observatorilor, lupta dintre Mayweather si McGregor ar putea genera aproape un miliard de dolari din retete tv si publicitate.Pretul pentru vizionarea meciului in sistemul "pay per view" a fost fixat la 89,99 dolari de Showtime, postul de televiziune care va transmite meciul in Statele Unite.Mayweather, care a acumulat 800 milioane dolari pe parcursul carierei sale, are deja asigurata suma de 100 milioane dolari in urma meciului cu McGregor, care ar putea creste pana la 400 milioane dolari, dupa impartirea banilor rezultati din retetele tv, in special, conform presei economice americane.McGregor are asigurata la randul sau suma minima de 25 milioane dolari si poate spera sa incaseze pana la 125 milioane dolari dupa confruntare cu Mayweather, in care americanul este considerat principalul favorit.