VIDEO Ciclism - Turul Frantei: Marcel Kittel a castigat la sprint etapa a zecea - Chris Froome se mentine tricou galben

Pentru Kittel a fost succesul cu numarul 13 in Turul Frantei si a devenit rutierul german cu cele mai multe etape castigate in aceasta competitie, doborand astfel recordul lui Erik Zabel (12 etape).Kittel a mai castigat la aceasta editie a Turului Frantei etapele a doua (Liege), a sasea (Troyes) si a saptea (Nuits-Saint-Georges).Liderul clasamentului general ramane in continuare Chris Froome.Miercuri este programata etapa a 11-a, intre Eymet si Pau, pe o distanta de 203,5 km.Turul Frantei se desfasoara in perioada 1-23 iulie, avand startul la Dusseldorf si sosirea pe Champs-Elysees. Distanta totala a turului este de 3.540 km si va fi parcursa in 21 de etape. In Romania, competitia poate fi urmarita in direct pe Eurosport.