​Turul Frantei: Richie Porte, fracturi la clavicula si pelvis dupa cazatura de duminica

Porte a cazut in timpul unei coborari, cand rula cu viteza de 80 de kilometri pe ora. El a ratat un viraj,s-a rostogolit pe sosea, doborandu-l si pe Dan Martin, si apoi s-a izbit de un versant. Martin a continuat cursa, iar Porte a fost transportat cu ambulanta la spital, cu gatul imobilizat."Richie Porte a fost transportat la spitalul Metropole Savoie din Chambery, unde a fost supus unor investigatii pentru a se stabili gravitatea ranilor suferite. Starea sa a fost stabila inca de la inceput. Era cooperant si isi amintea tot ce s-a intamplat inainte si dupa accident. Radiografia a confirmat o fractura de clavicula dreapta fara deplasare si o fractura de acetabul (n.r. - cavitate a osului iliac in care se articuleaza capul femurului) fara deplasare. Richie are mai multe rani superficiale pe partea dreapta a corpului. In acest moment, nu este necesara o interventie chirurgicala", a explicat medicul echipei BMC, Max Testa.Testa a precizat ca starea sportivului va fi reevaluata luni. Medicul a mentionat ca Porte va avea nevoie de cel putin patru saptamani de repaus. "In mod normal, in cazul fracturilor de clavicula si pelvis, recuperarea dureaza patru pana la sase saptamani, daca nu apar complicatii. Daca totul va decurge normal, Richie ar putea sa mearga din nou cu bicicleta la inceputul lunii august si treptat sa revina in forma", a adaugat Max Testa.