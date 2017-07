Canotaj: Echipajul feminin de 8+1 al Romaniei, invingator in Cupa Mondiala de la Lucerna

Dupa cei 2.000 m clasici ai probei disputate pe celebrul canal natural Rotsee, canotoarele romance au fost cronometrate in 6min02sec810/1000, fiind urmate la o barca distanta, in 6min04sec830/1000 de echipajul Noii Zeelande, in timp ce pe locul trei a sosit Marea Britanie ¬ 6min10sec340/1000.Al treilea echipaj romanesc prezent intr-o finala A la Lucerna, cel masculin de 2 rame, avand in componenta cei mai tineri participanti in regata (ambii 19 ani), Mihaita Tiganasu si Cosmin Pascari, a ocupat locul 4, in 6min48sec300/100, primul loc fiind ocupat de Noua Zeelanda, in 6min34sec500/1000.Romania a fost prezenta cu patru echipaje la cea de a treia etapa de Cupa Mondiala la canotaj din 2017. Aceasta Regata, care se desfasoara la Lucerna, este cea mai importanta competitie dinaintea Campionatului Mondial din SUA-Sarasota.