Ciclism - Turul Frantei: Marcel Kittel, la al doilea succes consecutiv

Kittel i-a devansat la photo-finish pe Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) si Michael Matthews (Sunweb).Chris Froome (Sky) se mentine pe primul loc in clasamentul general.Etapa a opta va avea loc sambata, intre localitatile Dole si Station des Rousses, pe distanta de 187,5 kilometri.Turul Frantei se desfasoara in perioada 1-23 iulie, avand startul la Dusseldorf si sosirea pe Champs-Elysees. Distanta totala a turului este de 3.540 km si va fi parcursa in 21 de etape. In Romania, competitia poate fi urmarita in direct pe Eurosport.