Box: WBO va reanaliza punctajul meciului Jeff Horn - Manny Pacquiao, dar precizeaza ca nu poate schimba rezultatul

"Scopul acestei renumarari este de a putea oferi fanilor certitudinea de a sti cine a fost invingatorul in aceasta lupta", a explicat presedintele WBO Francisco Valcarcel, intr-un mail trimis Comisiei filipineze de reglementare a sporturilor, care a cerut revizuirea rezultatului.WBO va numi "cinci judecatori anonimi si competenti din diferite tari pentru a privi lupta fara influenta sonorului" si pentru a stabili un punctaj runda cu runda.Dar Valcarcel a subliniat ca decizia care l-a dat castigator pe Horn este "irevocabila" si ca nu are puterea, indiferent de rezultatul noului punctaj, sa schimbe decizia primilor judecatori.Spre surprinderea generala, Horn (29 de ani), care avea pana la meci un bilant de 16 victorii si o remiza in 17 lupte, l-a detronat, la puncte (117-111 si 115-113 de doua ori) pe starul filipinez, dupa 12 reprize.Australianul a afirmat ca este gata sa ii acorde revansa lui Pacquiao, dar a respins ideea unei revizuiri a rezultatului.